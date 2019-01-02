新奇！　中寮鄉玄義宮開便利商店　神明幫「看店」

▲玄義宮開「台灣真武館」便利商店，麻雀雖小五臟俱全，還提供影印服務。（圖／玄義宮提供）

記者李忠憲／南投報導

宮廟也開便利商店！中寮鄉有一間「台灣真武館便利商店」，名字聽起來很特別，其位置還在台灣道教總廟玄義宮，更是令人驚奇！原來，該廟原本打算開餐廳，後因隔壁開雜貨店作罷，但雜貨店收掉後，居民無處可買，廟方才開便利商店，除了賣日常用品還可影印，十分貼心。

台灣道教總廟玄義宮位於南投縣中寮鄉，主祀玄天上帝，住持暨台灣道教閭山派真武門「第二代掌門宗師」羅山雲宗師堅守「遵法」、「合法」、「弘法」，讓玄義宮一切建物、事物都合法，才有資格談法、弘法。受理「陰陽宅、八字命理、安奉香火、祈安求福」，以及各項「醮典法會」之規劃執行。

▲台灣道教總廟玄義宮在住堅持下，所有建物都合法申請。（圖／翻攝臉書）

▲玄義宮主祀玄天上帝，受理「陰陽宅、八字命理、安奉香火、祈安求福」，以及各項「醮典法會」之規劃執行。（圖／翻攝臉書）

3年前，玄義宮內開了一家便利商店，除有泡麵、冷飲、罐頭等日常生活用品外，更提供影印服務，商店名稱還命名為「台灣真武館便利商店」，不知道的人還以為是開道館。前去消費的大多是附近居民及日出而作日落而息的的農民，也因為開在宮廟內，有神明幫忙「看店」，鮮少發生偷竊事件。

▲玄義宮為方便居民，在廟內開便利商店。（圖／玄義宮提供）

▲玄義宮便利商店最熱銷的就是飲料跟泡麵。（圖／玄義宮提供）

玄義宮管委會主委羅文桂表示，廟方在10多年前就申請餐廳和便利商店的營利事業登記證，牌照申請到了卻發現隔壁要開雜貨店，因此作罷，但仍按時繳交餐廳和便利商店營業稅。3年前，雜貨店沒人手只好關門，附近又沒便利商店，居民建議下，才在宮廟內的角落開起「台灣真武館便利商店」。

羅文桂說，便利商店最熱銷的就是泡麵和飲料，地方雖然不大，但應有盡有，還有賣些台灣菸酒公司的酒，但不賣違法的商品，另外更提供影印服務。為了配合居民起居，從早上7點營業到晚上6點。平日營業額不多，但如有廟會或進香團，一天營業額也可上萬。