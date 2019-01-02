元旦連假頭城上國5少等35分　宜縣府：宜四匝道發揮效用

▲2018年10月底，國5新增設的宜四匝道，宜縣府交通處認為在元旦連假中有發揮車流移轉效果。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

國道5號遇連假尾，北上常大塞車，為紓解頭城交流道車潮塞回礁溪市區而增設的宜四匝道紓，2018年10月底開放通行後，首度碰到元旦連假考驗；宜縣府交通處統計，元旦假期，頭城交流道排隊時間大幅縮短35分鐘，比2017年要排隊80分鐘才能上國的時間大幅縮短，顯示宜四匝道成功移轉礁溪市區車潮。

宜縣府交通處2日在縣務會議中表示，元旦4天連假，雖然宜蘭陰雨綿綿，但國5南下車流仍逾14萬輛次、北上也有13萬輛車次，總車流量約27萬輛，比2018年的20萬、2017年19萬高出逾7萬輛車次。

又因國道5號遇連假尾，北上常大塞車，為紓解頭城交流道車潮塞回礁溪市區的問題，交通部投入近10億元，在頭城交流道南側增設宜四匝道，2018年10月28日通車迄今，首度碰到4天連假挑戰。

交通處長林國民指出，據統計，歷年連續假期，頭城交流道平均回堵長度近2.75公里，在礁溪市區排隊至少要80分鐘才會上國道。宜四匝道開通後，車流移轉，這次元旦連假，頭城交流道回堵長度約2公里，但停等時間大幅縮短35分鐘，顯示匝道移轉車流發揮效用。