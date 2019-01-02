不是誰都跟杰倫一樣幸運！他們的禮物是「比悲傷更悲傷的故事」

▲周杰倫夫妻與好友們的交換禮物趴。（圖／翻攝自周杰倫IG）

生活中心／綜合報導

「交換禮物」派對要送什麼才能給收件者驚喜，當然，不是每個人都像周杰倫一樣幸運，能收到老婆昆凌送的「藍寶堅尼休旅車」，《ETtoday新聞雲》盤點近期網友收到禮物，有包成電風扇造型的六小福、寫明價值2500元的2顆糖，或是用仙貝黏起來的側背包，這些不但讓收禮物者哭笑不得，還有人認為這才是「比悲傷更悲傷的故事」。

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…回去拆禮看傻眼：獎品秒變6個

▲民眾抽到電風扇，拆開包裝後看傻眼了。（圖／翻攝自บิ๊กเกรียน臉書）

泰國一名男子參加當地歲末活動，抽中了一台電風扇，開心和抽到的禮物拍照留念，沒想到拆開包裝一看，裡面根本就不是電風扇，卻可以拆解出其他「6樣小東西」，一切都是包裝掩蓋事實，讓其他泰國網友一看就笑出來，「非常欣賞這個創意哈哈哈。」

▲民眾拆開禮物發現獎品秒變6個。（圖／翻攝自บิ๊กเกรียน臉書）

交換禮物下限NT.50！他土豪式掏「2張鈔票」 價值2500台幣…網一看吐了

▲什麼禮物價值2500新台幣？太讓人心動了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

一名男網友貼出自己準備的物品，雖然規則指定最低下限是50元，他卻拿出總價值「2500元台幣」的糖果，十分「有誠意」。看到照片後，其他人都笑噴「投票最爛的禮物肯定選你」、「你會被打死」、「全殘跟半殘，請選擇」。

▲打開一看，是2個糖果，1個外包裝標示2千元，另1個標示500元。（圖／翻攝自爆廢公社）

交換禮物特大箱！一拆開「超萬用車車」卻冏爆 網笑噴：剛好喝醉推回家

▲交換禮物超大箱！（圖／翻攝自爆廢公社）

有苦主抽中超大size的禮物，在一群朋友的歡呼嬉鬧下，滿心期待地開箱，沒想到內容物雖然價值不斐，卻讓他一點也開心不起來，最後推離現場的背影更有種莫名淒涼感阿！

▲抽到禮物的苦主，最後也只能推著工地推車離開！（圖／翻攝自爆廢公社）

交換禮物收到「惡魔果實」！ 黑色唐草花紋1：1還原

▲感覺吃了就會獲得特殊能力。（圖／翻攝自爆廢公社）

同事的耶誕禮物是一顆「惡魔果實」，打開包裹不只得獎者大吃一驚，旁邊圍觀的朋友也被嚇到，「惡魔果實」是《海賊王》中的奇特果實，吃到它的人可以獲得特殊能力，惡魔果實的顏色不定，不過外型都是圓的，表面上布滿如同唐草的螺旋花紋。

超潮交換禮物！他收防水「仙貝肩背包」 1.5萬網驚呼：可裝手機還帶好運

▲仙貝包也被封是超狂禮物。（圖／翻攝自爆廢公社）

一位蔡姓網友在臉書「爆廢公社」中貼出2張照片並表示，「聖誕禮物抽到這個，問：我朋友頭腦在想什麼？」只見圖中網友背著一個由「旺旺仙貝」做成的肩背包，除了可以拿來吃還兼具實用性，裡面還有空間放置手機和錢包，走在路上一定可以成功吸引大家的目光。