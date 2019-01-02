性別失衡「娶不到老婆」！研究：7500名緬甸女孩被賣到中國

▲大陸男性人口過多，只好到國外找結婚對象。（圖／翻攝PAKUTASO）



國際中心／綜合報導

大陸在嚴重的性別比例失衡下，很多男性只好到緬甸這類鄰國尋找對象。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）新研究指出，過去5年內，有7500名緬甸女性被迫嫁到大陸，甚至被當成生產工具，更有65%的女性都是在非自願情況下被賣到大陸去。

據《南華早報》報導，緬甸部分少數民族地區戰爭激烈，因此，不論少女或婦女都被施以暴力、脅迫等等方式賣到大陸。研究顯示，過去5年約有10萬6000名女性被遣返回緬甸，當中5000人是逼不得已嫁到大陸，2800人還被強迫和丈夫生孩子。

▲大陸2016年開始實施「二孩政策」。（圖／CFP）



大陸實施40年生育計畫，加上重男輕女的關鍵，導致男性比女性整整多出3400萬人。《2015城市藍皮書》曾指出，隨著人口生育率的下降，預計在2030年前後，大陸人口將出現負成長，也有專家判斷，光棍危機很可能在2020年後全面爆發。

男人們找不到結婚對象，只好積極向外發展，才會促使緬甸、越南、柬埔寨及北韓新娘的販賣生意，同時也害某些地區的女性只好遠離家鄉被賣到海外。

近日微博上更流傳一段影片，內容指出，只要300元人民幣（約新台幣1500元）就可以娶到緬甸新娘，還有人表示，自己一毛錢都沒花就能和緬甸女孩交往。不過，許多大陸網友不認同這段影片，「暴發戶的感覺，美國人拿美元這樣對待中國女子，你啥感受？」、「有點侮辱人了吧」、「物化女性了」。

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