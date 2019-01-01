　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

新加坡7分鐘跨年煙火照亮濱海灣　上千人戴耳機「沉默跳Disco」狂歡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新加坡跨年煙火。（圖／路透社）

▲ 新加坡2019跨年煙火。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

新加坡與台灣在同一時間迎來2019年，濱海灣（Marina Bay）在午夜鐘聲敲響的瞬間展開長達7分鐘的煙火秀，拉開新年的序幕。儘管現場下著毛毛雨，依然有大批民眾聚集在海灣地區，觀看各種慶祝活動。

31日晚間約7時左右，便已經有許多人在廣場外和廣場橋上排起長長的隊伍，以確保有好的視野，也有不少民眾觀看浮動舞台的焰火音樂會、享受保誠濱海灣嘉年華（Prudential carnival）的遊樂設施和遊戲，以及露天劇場（Esplanade Outdoor Theatre）的現場表演。

▲▼新加坡跨年煙火。（圖／路透社）

為維持秩序，警方布署700名人力，包括特種作戰司令部和應急小組的官員，還派出一架無人機，配備閃光燈、探照燈和音響警報系統，提供俯瞰圖，以便控制人群。

事實上，濱海灣的跨年秀僅是這個島國上眾多倒數晚會之一。大約有10萬民眾在一處大型商場參加一場慶祝晚會，還被招待觀賞一場電影馬拉松，現場有一個80公尺長的充氣遊樂場和煙火表演。還有一個特別的晚會在勿洛北（Bedok North）舉行，目的是創下新加坡最大規模的「沉默disco」紀錄，現場約有1000人戴著無線耳機，在無聲中跳舞。

跨年活動結束後，來自新加坡獅子會和國家環境局的200多名志工來到濱海灣和市區，提醒狂歡後的民眾撿起自己的垃圾。衛生局發言人對此表示，「今年的工作重點是加強公民參與，而不是（由我們來）進行清潔工作。我們的目標是創造一種文化，讓每個人都為公共空間的整潔負起責任，以創造更好的生活環境。」

ET快訊
跨年「沙丁魚潮」MRT擠爆至少卡15分　北市供2方式疏散
快訊／乘客面前棄車輕生！長庚接駁車司機　跳匝道慘死

關鍵字：新加坡,跨年,跨年煙火,濱海灣,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡7分鐘跨年煙火照亮濱海灣　上千人戴耳機「沉默跳Disco」狂歡

快訊／日本澀谷鬧區驚傳汽車逆向暴衝　狠撞行人釀6傷

日產前老董獄中跨年　昔日威風不再...冷到要條毯子也被拒

快訊／南韓33鐘聲敲響2019喜迎黃金豬年　LED煙火秀嗨翻江南

快訊／萬人HIGH翻平壤！北韓民眾擠爆跨年演唱會　11分鐘煙火秀超有誠意

妻病死8日後忍淚整理遺物...竟在衣櫃上層翻出白骨嬰屍！

快訊／2019全球最長12分鐘煙火秀　「雪梨的脈動」璀璨流光照亮河畔

遛狗、裸上身泡溫泉！普丁2019月曆在日銷售居冠　打趴羽生結弦

偷偷觀察日本女生洗澡　到底用了幾種肥皂？ 

閉門打造簡潔洗練的設計　成了網路上的笑點？！ 

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

李千那唱片行突擊檢查！　親自上架專輯「當場買當場簽」

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

新加坡7分鐘跨年煙火照亮濱海灣　上千人戴耳機「沉默跳Disco」狂歡

快訊／日本澀谷鬧區驚傳汽車逆向暴衝　狠撞行人釀6傷

日產前老董獄中跨年　昔日威風不再...冷到要條毯子也被拒

快訊／南韓33鐘聲敲響2019喜迎黃金豬年　LED煙火秀嗨翻江南

快訊／萬人HIGH翻平壤！北韓民眾擠爆跨年演唱會　11分鐘煙火秀超有誠意

妻病死8日後忍淚整理遺物...竟在衣櫃上層翻出白骨嬰屍！

快訊／2019全球最長12分鐘煙火秀　「雪梨的脈動」璀璨流光照亮河畔

遛狗、裸上身泡溫泉！普丁2019月曆在日銷售居冠　打趴羽生結弦

偷偷觀察日本女生洗澡　到底用了幾種肥皂？ 

閉門打造簡潔洗練的設計　成了網路上的笑點？！ 

新年迎好運「丟掉凶兆」？ 　台北跨年散場地上驚見「胸罩」

2019第一閃！賴琳恩煙火下抱他狂吻10秒　陳乃榮親完「轉頭偷笑」甜爆

新加坡7分鐘跨年煙火照亮濱海灣　上千人戴耳機「沉默跳Disco」狂歡

台南心時代跨年來了「茄子蛋」　20萬人到場同歡

快訊／日本澀谷鬧區驚傳汽車逆向暴衝　狠撞行人釀6傷

日產前老董獄中跨年　昔日威風不再...冷到要條毯子也被拒

高雄夢時代跨年／年度最大遷徙　輕軌與捷運瞬間被擠爆

台北101煙火百萬人擠爆　再衝「台東三仙台6：35」搶看2019元旦曙光

北市雨中迎接2019　民眾撐傘觀賞101煙火

頑童帶6辣妹比基尼露屁股蛋！導播切換神鏡頭被讚：加雞腿了

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

國際熱門新聞

日男娶初音：希望大家都找到適合..

忍淚整理病死妻遺物...卻在衣..

即／萬人嗨翻平壤！北韓民眾擠爆..

中國1年內武統台灣？軍事頻道：..

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑..

即／全球最長雪梨12分鐘煙火秀..

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉..

媽買迪士尼動畫回家播變「大法師..

即／南韓跨年LED煙火秀嗨翻江..

取消95%關稅　CPTPP開啟..

即／2019煙火跨年首秀點亮紐..

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七..

兒遭陸媳刺死　英夫婦花35萬贖..

更多熱門

相關新聞

北市民眾雨中跨年　撐傘歡呼迎新年

2019台北市跨年晚會「狂放電2019臺北最High新年城」31日晚間在北市府前登場，數十萬人前往北市信義區同歡，擠爆跨年現場，在台北101的煙火結束後，民眾慢慢散場，北捷也開始湧入人潮。

張藝興唱一半撕開衣服　SOLO熱舞

青峰拆夥首唱　下秒變成唱跳歌手

台中跨年雙主場　110秒花朵燈光秀迎2019

柯文哲：台灣向前走、迎向2019

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

HEBE跨年網推：收音再差擋不住CD音質

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

謝和弦心疼粉絲淋雨⋯水瓶往頭上澆

蔡依林首唱《怪美的》！炸出豐滿上圍

昆凌跨年搶看天團　周杰倫陪追星

韓國瑜首次跨年倒數　夢時代90萬人擠爆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

邰智源打電競被罵翻　「你罵我我都會收集，一起告囉！」

善美「惡魔視角」渾圓胸型全都露

茄子蛋救收視　阿Ken聽完也快哭

五月天阿信點歌「翻牌再傻眼」

台北2019煙火360秒　《ETtoday新聞雲》祝您新年快樂

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面