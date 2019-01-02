連勝文嗆「不要停留在2014」　陳思宇：更重要的是要接地氣

▲陳思宇永樂市場受訪。（圖／陳思宇競選辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市士林大同區立委補選進入白熱化階段，在宣布參選當天，「柯家軍」陳思宇就以一席「連勝文們」的發言炒熱選情；2日國民黨中央委員連勝文首度回應，表示參選是要告訴選民要做什麼事，「而非停留在2014年，不停侮辱別人的家庭背景、身材及長相」。對此，陳思宇回說，當然也希望可以走出2014選舉的氛圍，「更重要的是要接地氣，也就是到底這次選舉我們要為民眾做什麼，我們希望把民眾的聲音更多的放大出來。」

針對「連勝文們」一席話，陳思宇2日受訪表示，過去已多次在節目上說明，當初會講這句話是因為黃國昌老師曾經在臉書上寫過「金權政治」復辟的事情，這部分已做過完整說明。

「除此之外當然我們也希望可以走出2014選舉的氛圍外，更重要的是要接地氣，也就是到底這次選舉我們要為民眾做什麼，我們希望把民眾的聲音更多的放大出來。」陳思宇說，希望未來的施政在國會裡可以更順利的進行，也希望可以透過她這一席立委把地方的聲音傳送到中央。

至於父親議員陳建銘在臉書暗酸對手何志偉政治獻金0，陳思宇說，其實不管是政治獻金或選舉收支，本來監察院就有一個陽光法案，就是為了要讓大家有一個公開透明的機會，「所以我相信這部分大家都可以實際看到相關內容作檢驗，包含我自己也是，我是當局長之後我的財產完全公開透明」；陳呼籲，大家一起來把財產作公開透明，讓所有對手都可以受到民眾檢驗，我覺得這部分大家可以自由去評斷。

而老闆台北市長柯文哲過去曾在辯論會上問質疑對手選舉帳戶數字太低「誰相信」，媒體問到是否相信何志偉是0支出？陳思宇說，從數字上就看得出來，因為他選舉的收支收入在表格上都清楚，大家心裡都有一把尺看得非常清楚。