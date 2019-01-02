　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文嗆「不要停留在2014」　陳思宇：更重要的是要接地氣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳思宇永樂市場受訪。（圖／陳思宇競選辦公室提供）

▲陳思宇永樂市場受訪。（圖／陳思宇競選辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市士林大同區立委補選進入白熱化階段，在宣布參選當天，「柯家軍」陳思宇就以一席「連勝文們」的發言炒熱選情；2日國民黨中央委員連勝文首度回應，表示參選是要告訴選民要做什麼事，「而非停留在2014年，不停侮辱別人的家庭背景、身材及長相」。對此，陳思宇回說，當然也希望可以走出2014選舉的氛圍，「更重要的是要接地氣，也就是到底這次選舉我們要為民眾做什麼，我們希望把民眾的聲音更多的放大出來。」

針對「連勝文們」一席話，陳思宇2日受訪表示，過去已多次在節目上說明，當初會講這句話是因為黃國昌老師曾經在臉書上寫過「金權政治」復辟的事情，這部分已做過完整說明。

「除此之外當然我們也希望可以走出2014選舉的氛圍外，更重要的是要接地氣，也就是到底這次選舉我們要為民眾做什麼，我們希望把民眾的聲音更多的放大出來。」陳思宇說，希望未來的施政在國會裡可以更順利的進行，也希望可以透過她這一席立委把地方的聲音傳送到中央。

至於父親議員陳建銘在臉書暗酸對手何志偉政治獻金0，陳思宇說，其實不管是政治獻金或選舉收支，本來監察院就有一個陽光法案，就是為了要讓大家有一個公開透明的機會，「所以我相信這部分大家都可以實際看到相關內容作檢驗，包含我自己也是，我是當局長之後我的財產完全公開透明」；陳呼籲，大家一起來把財產作公開透明，讓所有對手都可以受到民眾檢驗，我覺得這部分大家可以自由去評斷。

而老闆台北市長柯文哲過去曾在辯論會上問質疑對手選舉帳戶數字太低「誰相信」，媒體問到是否相信何志偉是0支出？陳思宇說，從數字上就看得出來，因為他選舉的收支收入在表格上都清楚，大家心裡都有一把尺看得非常清楚。

ET快訊
法拉利姐公開親生兒子！「證明女人身」：我不是死人妖
韓國瑜向蔡英文提兩岸「3必須」　他酸爆：等你當總統再説

關鍵字：陳思宇,何志偉,立委補選,柯文哲,柯P,陳建銘,連勝文

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民國黨與「妙天」的國會政黨聯盟合併　網酸：政教合一

民調／49.2%解讀九二共識「中、台屬不同國家」

習近平主張「中國人不打中國人」　綠委酸：圖博人非中國人？

民進黨回應習近平：不容許踐踏台灣人的自由意志

辦公桌上「小關公」曝光！每天陪侯友宜上班批公文

快訊／蔡英文回應習近平《吿台灣同胞書》　15時50分發表談話

吳敦義整頓黨務！　歐陽龍將擔任國民黨發言人

鄭麗文爆賴清德「不爽蘇貞昌接任」　政院駁：未有這情緒反應

蔡英文斥「兩岸一家親」　羅智強：還要反中？看來她要蠻幹下去

找白冰冰行銷高雄　學者感嘆：韓國瑜不了解中國

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

民國黨與「妙天」的國會政黨聯盟合併　網酸：政教合一

民調／49.2%解讀九二共識「中、台屬不同國家」

習近平主張「中國人不打中國人」　綠委酸：圖博人非中國人？

民進黨回應習近平：不容許踐踏台灣人的自由意志

辦公桌上「小關公」曝光！每天陪侯友宜上班批公文

快訊／蔡英文回應習近平《吿台灣同胞書》　15時50分發表談話

吳敦義整頓黨務！　歐陽龍將擔任國民黨發言人

鄭麗文爆賴清德「不爽蘇貞昌接任」　政院駁：未有這情緒反應

蔡英文斥「兩岸一家親」　羅智強：還要反中？看來她要蠻幹下去

找白冰冰行銷高雄　學者感嘆：韓國瑜不了解中國

民國黨與「妙天」的國會政黨聯盟合併　網酸：政教合一

兒子飆小牛炸隧道釀2死　心靈大師也因這3字挨告！

《告台灣同胞書》9大重點　習提12次「一中」、45次「統一」

民調／49.2%解讀九二共識「中、台屬不同國家」

兇悍汪亂吠叫！下秒遭「人形蜘蛛」嚇哭　跑回家找阿公秀秀

習近平主張「中國人不打中國人」　綠委酸：圖博人非中國人？

HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機

台北跨年開場爆冷收視仍第一！壓軸「張惠妹」收視最高點

網狂敲碗春節加班車！台鐵「壓公布期限」　承諾照元旦推北花優惠

亞足賽／世界盃爆紅大迫勇也　新星堂安律入陣日本問鼎第五冠

又要買彩券了！一句話撩妹子　沒有閃光GET還被回：祝中獎

政治熱門新聞

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣..

韓總跨年80萬人次被嗆膨風　市..

郝龍斌曖昧游淑慧　爆料者曝光

500億紅利定調　「不發消費券..

代言被批摧毀高雄　白冰冰嗆丁允..

向蔡英文提3必須　韓國瑜被酸爆

白冰冰「質感摧毀」高雄？丁允恭..

白冰冰行銷高雄…他嘆質感摧毀

吳敦義邀周錫瑋任國民黨副主席

迎接2019　韓國瑜想到一句佛..

謝和弦喊「我是台灣人」被卡　柯..

「韓流」橫掃2018　美方跌破..

白冰冰代言高雄　網：五月天變冰..

韓國瑜護氣大法揭密　苦練孵韓冰

更多熱門

相關新聞

積極爭取資源！侯友宜要親自跑中央　不排除合作柯文哲、鄭文燦

新北市長侯友宜2日主持第二次市政會議，在會議中他表示，會親自到中央（為新北市爭取資源），他強調，只要能夠溝通，讓市政能夠建設，市民福祉能夠得到照顧，溝通絕對是解決問題的方式，「跟隔壁兩個縣市，包括柯市長、鄭市長、甚至其他各縣市，採取同樣的態度」，爭取地方資源。

連勝文：不要用身材評論別人

李俊毅不爭取立委補選：盼更多相忍為黨文化

電競秀遭酸　陳思宇：把台灣之光送到世界

柯文哲：芥蒂就是互相罵來罵去啊！

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

月老指示直接上　他衝了下場超慘

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面