女按摩想緩解失眠「慘遭師傅襲胸」　爸看LINE衝現場救人

▲女按摩想緩解失眠狀況，卻感覺不對勁且十分不舒服。（圖／示意圖／達志影像）

地方中心／台中報導

一名國術館負賣人阿明（化名）4月假意向女子小美（化名）表示可以為她按摩，藉此緩解失眠問題，即從頭部開始向下按摩，並表示胸部有硬塊要推散，趁機襲胸，還稱鼠蹊部也有筋，也有關連，而按壓靠近下體處。後來小美感覺不對勁且十分不舒服，於是傳LINE給父親趕到現場。台中地院審理後，依利用機會為猥褻，處阿明有期徒刑4月，可易科罰金，緩刑5年。

依判決書提到，小美感覺不對勁且十分不舒服，於是傳LINE給父親，請他立即前來，父親看到LINE就到國術館外叫門，但阿明並未前往開門，後來父親離開後，她又不斷傳送LINE訊息，父親又再次來到館外叫門，這時阿明才請她趕快將衣服褲子穿好，開門讓她的父親入內後，表示要開始為刮痧。後來小美返家後，告知父親，但他當日因身體不適，未能及時反應及處置，同日晚上仔細查看LINE訊息，察覺有異，於是報警處理，全案因此曝光。

台中地院審理後，認為本件經檢察官與阿明在審判外達成協商之合意，且他已認罪，訊問調查屬實，檢察官聲請改依協商程序而為判決，於是不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，最後判處他有期徒刑4月，緩刑5年。

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