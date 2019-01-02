不用羨慕別人　身心科醫師：你所擁有的正是別人所欣羨的

▲台南市安南醫院精神科王文隆醫師強調，民眾有身心困擾時，可以求助醫院身心科或精神科，協助以全新的身心靈健康視野整合及療癒環環相扣的身心問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

我們是否總是不自主地會抱怨自己命不好，總是羨慕別人，總是羨慕別人的工作、配偶、孩子、豪宅、新車．．，對自己的幸福熟視無睹，總是看到別人的幸福，台南市立安南醫院精神科王文隆醫師指出，其實你所擁有的正是別人所欣羨的。

王文隆醫師表示羨慕別人有錢生活富裕，但別人也會羨慕你的日子悠閒；羨慕別人有才華，但別人也會羨慕你的孩子貼心。反過來，你並不知道你所羨慕的對象，他可能有債務的壓力、失眠的困擾、或內心深藏著一段不可告人的痛苦過去。

如人飲水，冷暖自知。你不是我，怎知我心中的樂與苦？之所以覺得不幸福，常在於看不到自己的好，一味看到別人好的一面而已。擁有很多，代表必須承擔更多的責任與風險，每件事都像硬幣一樣有兩面，有正面就有負面，當我們羨慕別人的同時，他們背後也有不為人知的心酸和煩惱。

王文隆醫師說看同學功課好而心生羨慕，可知他每天用盡「腦汁」，熬夜苦讀？羨慕某名星身材好，可知她每天跑步、重訓吃飯都在計算卡路里，並謝絕所有美食的誘惑？記者採訪新聞看似輕鬆，殊不知其為搶時效，得經常東奔西跑趕稿，作息不正常，採訪現場突發狀況多，也有危險又辛苦的一面？

所以不用羨慕別人，因為每個人都是一個寶貝，縱然是一塊樸玉，經過雕琢與改造，也能變得璀璨奪目，讓世人驚艷它的美！僅管人生也有失意，不順遂的時候，然而，挫折越多越強，增加自我磨練的機會更大，自己方能更加快速成長，擁有自己開創出來的價值與幸福。

王文隆醫師說與其抱怨生活，不如改變生活；與其焦慮未來，不如築夢未來；與其怨天尤人抱怨命運，不如爭取機會改變命運；與其羨慕別人天生擁有，不如開發自己後天潛能。期許做好快樂的自己，對生命多一點熱情，運用源源不絕的潛能,讓生命的熱情燃燒，譜成浪漫多情的美麗樂章！

王文隆醫師強調，有時候人生未能如意，可以求助醫院身心科或精神科，協助以全新的身心靈健康視野整合及療癒環環相扣的身心問題，引導找到資源與開發潛能，了解自己的優點，認識自我價值，有面對問題的勇氣與智慧，學會照顧自己的身心健康，造就更好的自己，活出讓別人羨慕的美麗人生！