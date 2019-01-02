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習近平「一國兩制」談統一　美學者：台灣人不太可能接受

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▲▼ 習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年談話。（圖／路透）

▲ 習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會上發表對台談話。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中共中央總書記、國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年談話，提到「台灣前途在國家統一」，而和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式，且統一必須是未來任何相關的談判的終極目標，主張台獨將面臨武力。對此，華盛頓智庫史汀生中心中國政策研究員孫韻（Yun Sun）表示，這不太可能是台灣人民願意接受的答案。

紐約時報這篇文章以「習近平談台灣：統一是目標，武力是選項」為標題，並直指習近平的談話是個相當鮮明的提醒，即便中國面臨許多外在爭議，台灣仍是北京政府的關注焦點，尤其是台灣可能公然挑戰中國官方的要求，並接受正式獨立。

「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家里人商量著辦」，習近平表示，和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式，「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去…在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。」

對此，孫韻認為，台灣人對於在「一國兩制」體制之下維持自治頗為警惕，「（兩岸）政治體制的差異是問題的根源，這是沒錯的。但『一國兩制』不太可能是台灣人民願意接受的答案。」

►兩岸同胞都是中國人！習近平演講「5原則」4237字全文

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►蔡英文回應習近平：大國要有大國格局！絕不接受一國兩制

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關鍵字：習近平,告台灣同胞書,台灣,北美要聞

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