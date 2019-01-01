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迎接2019第一道曙光　韓國瑜腦中冒出這句佛家語

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▲▼高雄市長韓國瑜夫婦1日上午到林園汕尾漁港迎接曙光。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜夫婦1日上午到林園汕尾漁港迎接曙光。（圖／記者宋德威攝，下同）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日清晨偕夫人李佳芬至林園區汕尾「市境之南樹」，與現場民眾共迎高雄第一道曙光；他隨後也在臉書表示，上午迎接第一道曙光時，「我突然想到了一句佛家語：法喜充滿」。

「高雄2019愛・Sharing高雄夢時代跨年派對」12月31日在時代大道登場，韓國瑜偕妻子李佳芬唱「祈禱」及「月亮代表的我的心」，跨完年後和李佳芬至林園區汕尾「市境之南樹」，與現場民眾共迎高雄第一道曙光；上午7點30分出席高雄文化中心參加升旗典禮。

隨後，韓國瑜以「2019第一道曙光」為題在臉書表示，當2019年的第一道曙光在朝雨綿綿裡，從大武山的山顛出發，照亮了市境之南樹的最高枝，他突然想到了一句佛家語：法喜充滿。

韓國瑜說，雖然他算不上一個修行者，卻也能真切感受到這天地人間的正能量，看著眼前一片滉漾浩瀚的新年晨光，以及風雨之後砥礪重生的市境之南樹，覺得自己又充滿了力量與希望迎向這百事待舉又期盼奇蹟的2019年。

韓國瑜說，感謝各位與他一起迎接新年日出，希望大家未來一年的365天，天天都像這一樹水珠閃閃的南樹曙光一樣溫潤美好！

▲▼高雄市長韓國瑜夫婦到林園汕尾漁港迎接曙光，現場民眾熱情歡迎聲不斷。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：韓國瑜.2019

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