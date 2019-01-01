「反國民黨＝投民進黨？想得美」林淑芬5年前舊文　被網友讚先知





▲立委林淑芬。（圖／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立法委員林淑芬在1日重新回貼2014年1月1日的文章，提醒當時還是在野黨的民進黨，「柯文哲現象」是一種啟示，「柯文哲現象告訴我們，反國民黨反馬英九＝投民進黨？答案是想得美。」引來網友大讚「看的真透徹，可惜貴黨高層還看不清」、「說真話的先知最孤獨」。

林淑芬2014年的文章提到，「柯文哲現象對民進黨最大的啟示，就是別以為民進黨可以借著政黨政治之名，就要壟斷所有在野的政治支持。別再綁架支持者，民進黨現在路線不能真正反應民意，甚至是背離民意。」

林淑芬當時說，「顯然柯文哲現象是當頭棒喝的提醒，但民進黨如何反應呢？會暴露這個政黨的危機處理能力外，也暴露這黨能不能自我反省，整日只是期待國民黨爛到底時撿便宜。行禮如儀式的應付應付人民，政策上沒有核心價值，不敢領導人民，卸責時只會以民調支持度等等當藉口，難怪政黨支持度仍不高？」

最後，林淑芬的文章稱，「這黨何以至此？在經濟統合時代中，資本力量的支配可能是關鍵。柯文哲有柯文哲的問題，但民進黨問題更嚴重！！柯文哲現象告訴我們，反國民黨反馬英九＝投民進黨？答案是，想得美。」

林淑芬這篇2014回顧文傳至PTT後，引來鄉民留言「只能說忠言逆耳…說真話的先知最孤獨」、「DPP唯一良心」、「蔡英文和她身邊那群人叫不醒」、「最後兩句是精華重點」、「說的很好，但是民進黨不會反省檢討自己」、「女戰神」、「忠言總是逆耳阿」。

▼林淑芬回顧5年前的文章。（圖／翻攝自林淑芬臉書）