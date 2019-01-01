法總統馬克宏許下新年3願　凱旋門20分鐘煙火燈光秀迎2019

▲▼2019年法國巴黎凱旋門煙火燈光秀。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

受到恐怖攻擊陰霾以及先前黃背心抗議的影響，法國巴黎這次共有1.2萬名警力負責跨年活動維安。新年倒數前，許多人聚集在香榭麗舍大道前，觀賞凱旋門（Arc de Triomphe）20分鐘的煙火燈光秀，除了在凱旋門用燈光打上巴黎、2019年等字樣外，也出現一顆顆足球慶祝法國奪下今年世足賽冠軍，時間一到，黃色的煙火先將氣氛帶到最高潮，民眾也紛紛相擁歡呼，即便如此，仍有不少穿著黃背心的民眾安靜地站在歡呼的人群中表達抗議。

▲法國巴黎凱旋門跨年活動。（圖／達志影像／美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在新年談話中許下「真實、尊嚴、希望」3個願望，他認為必須保持真實，因為在謊言之上，無法建立任何東西，接著是尊嚴，每個公民對國家的任何計畫來說，都是不可或缺的，最後是希望，包含人們自己的希望、對法國共同未來的希望，以及對「我們的歐洲夢」的希望。

他表示2019年是決定性的一年，只能透過重拾團結，以及每個人的努力，才能一起建造法國的未來。他也說5年任期內的改革成果不會立即見效，但無論如何都不可以放棄，同時提到黃背心運動代表著，「法國人民從未放棄、屈就，每個人都想要替法國打造更好的未來。」

▲仍有穿著黃背心的民眾安靜地表達抗議。（圖／達志影像／美聯社）

