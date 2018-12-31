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警犬協勤超吸睛！2019桃園跨年晚會將登場　汪星人成焦點

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▲2019桃園跨年晚會出動警犬協勤，超吸睛。（圖／中壢警分局提供）

▲2019桃園跨年晚會出動警犬協勤，超吸睛。（圖／中壢警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019就愛桃園．擁抱美好」跨年晚會，31日晚間7點在桃園高鐵前廣場熱鬧登場，中壢警分局除綿密規劃警力佈署維安以外，另協調新北警犬隊警犬協勤，並結合會場保全、志工，組成防踩踏小組嚴防發生人群推擠、踩踏事件。由於警犬出現在跨年晚會是首次，當員警於下午４點多帶著警犬出勤時，格外受到關注。

「2019就愛桃園．擁抱美好」跨年晚會，中壢警分局除規劃在活動會場設立4處機動派出所受理民眾臨時報案以外，預計使用152名警力及25名民力於交通疏導、交通管制、展場安全維護等勤務，更因場檢需要向新北市警局警犬隊調用警犬，對整個晚會場地的設備、物品、周邊角落等處所進行偵測爆裂物及查緝違禁品。▲2019桃園跨年晚會出動警犬協勤，超吸睛。（圖／中壢警分局提供）

▲2019桃園跨年晚會出動警犬協勤，超吸睛。（圖／中壢警分局提供）

警方指出，為減少因人車對周邊交通造成的不便及降低對交通的衝擊，本次跨年晚會採四階段逐步擴大實施交通管制。第1階段交管自12月30日上午8時起到2019年1月1日下午5時止，高鐵站前東路一段（高鐵北路至青山路口區間）範圍，車輛進止進入、停車格及路邊禁停。第2階段交管自12月31日上午8時起到2019年1月1日凌晨1時止，高鐵站前東路一段（高鐵北路至領航南路區間）及青山路（青心路至站前東路區間）範圍，車輛進止進入、停車格及路邊禁停。

第3階段交管自12月31日下午2時起到2019年1月1日凌晨1時止，高鐵北路一段與領航南路三段（站前東路一段至站前西路一段區間）靠會場側 (慢)車道，高鐵站前西路一段靠會場側人行道，車輛進止進入、停車格及路邊禁停。

第4階段交管，自12月31日晚上11時30分起至2019年1月1日凌晨1時止，包括高鐵站前東路一段、站前西路一段（高鐵北路至領航南路區間）、青山路（站前東路至青心路區間）、青心路（高鐵北路至領航南路區間）、青園路 (青埔路二段至站前西路區間)、高鐵北路一段雙向（青埔路至青心路區間）、領航南路三段（站前西路一段至青心路區間）靠會場側車道、人行道，除公車、計程車、消防車、救護車、活動車輛進入外，其他車輛禁止進入。

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關鍵字：2019桃園跨年晚會,中壢警分,警犬協勤

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