桃園瘋跨年／電音天后開場　還有「Highlight的起光＆耀燮」

▲2019桃園跨年晚會有超強卡司輪番獻唱。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再過幾個小時，「2019就愛桃園．擁抱美好」跨年晚會，於310晚間7點在桃園高鐵前廣場熱鬧登場，由今年再度連莊的黃子佼與LULU師徒聯手主持。主辦單位表示，今晚的晚會除了聚焦「姐姐」今年到底會帶來什麼驚喜外，還包含即將在2020年步入禮堂的黃子佼與孟耿如，會不會在台上合體，創造出新話題！？

主辦單位指出，今年演出的陣容由電音天后謝金燕火熱開場、還有韓國超人氣男團「Highlight的起光&耀燮」來台跨年演出，加上金曲歌后艾怡良、金曲歌王翁立友、樂團「BOXING」及老鷹三帥畢書盡、李玉璽、陳彥允登台飆唱；更有李佳薇、孟耿如、Kimberley陳芳語、宇宙人、田亞霍、李建軒、A-TEAM及LamiGirls等超強卡司輪番獻唱。

▲2019桃園跨年晚會市府於高鐵站前廣場，實施交通管制措施。▼登錄桃園市民卡，有機會獲得中華航空及長榮航空所提供的歐洲、日本來回機票及光陽電動機車。（圖／桃園市政府提供）

藝人孟耿如這次將獻上跨年表演處女秀並透露：「這是她第一次登上『桃園跨年晚會』的大場面，加上現場表演會直播出去，難免有點緊張。」所以特別邀請到博恩來合唱〈幸福離島〉陪桃園民眾一起跨年，更開玩笑說:「博恩是唯一取代劉以豪的人。」

由於跨年晚會由黃子佼主持，也將以歌手身份為大家獻唱《同學會》等歌曲，至於，黃子佼和孟耿如兩人有沒可能同台製造浪漫火花，被視為跨年晚會中最令粉絲期待的彩蛋。

「2019就愛桃園擁抱美好」跨年晚會，參加民眾在活動中，登錄桃園市民卡，有機會獲得中華航空及長榮航空所提供的歐洲、日本來回機票及光陽電動機車。而由於晚會首度移師到高鐵站前廣場舉辦，預估現場同一時間可容納10萬民眾參與，因此機捷為疏運跨年人潮，普通車從今天早上6點至隔天1月1日晚上11點，連續41小時不打烊，直達車則維持原營運時刻表。