父嗆何志偉「人小動作多」太酸？陳思宇：我專心做好選舉

▲陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立委補選候選人、白色力量「柯家軍」陳思宇議員父親陳建銘酸女兒對手何志偉是「人小動作多」，讓立委選選戰火藥味越來越濃。陳思宇31日到士林華榮市場掃街拜票，被問及父親的話是否有不妥，她表示，爸爸有自己的自媒體，「我專心做好選舉的事」。

陳建銘日前發文挺女兒，內文大嗆何志偉刻意把看版掛在自己服務處隔壁，卻被何志偉反擊指稱看版是支持者替自己掛上的，背後還有洋蔥故事，痛斥陳建銘批評自己可以，但傷害選民「不可原諒」。

面對何志偉反擊，陳建銘不以為然，他30日受訪時表示，「他又把人家什麼什麼講出來，事實是怎樣？把人家家裡故事講出來幹嘛？我也很多感人故事阿。」說完還補酸何志偉是「人小動作多」。陳建銘當天下午再受訪，記者提問為何指何志偉是人小動作多，他改口表示，「我是說他人小志氣高，他長得滿袖珍的，動作上應該還是多尊重一下。」

對於父親發言，媒體提問是否會認為太酸不洽當，陳思宇對此回應，「陳議員也有他自己的自媒體，也有面對媒體的機會，我專心做好選舉的事情。」陳思宇也把戰場再拉回何志偉嗆聲自己享有行政資源議題，「謝謝志瑋攻擊，他說我用市府行政資源選舉，我想問哪裡用了？可不可以公開說明？甚至列點哪些行政資源？」

記者追問，台北市長柯文哲打選戰不主動出擊，但和父親發言卻顯得攻擊性較高，陳思宇說，「我不管對誰都是用對我自己的標準，像是不帶職參選、我不架設看板、不掛旗幟，這部分留給社會評論，希望把新的力量帶進國會。」