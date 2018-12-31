柯市府愛傳LINE「休假晚回被罵」 黃瀞瑩：盡量避免造成員工負擔

▲柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲工作講求效率、追求E化，柯市府習慣透過LINE傳遞交辦事項，現在卻傳出有員工抱怨長官太愛假日傳LINE交代公事，如果晚回還會被罵，讓員工備感干擾與負擔。市府副發言人黃瀞瑩受訪時表示，長官確實會透過LINE增加工作效率，但面對員工反應會做檢討與改進，盡可能避免造成員工負擔。

北市府員工年度滿意度調查出爐，不少員工抱怨長官情緒差，還會過度使用LINE，就連假日也傳工作訊息，造成員工負擔。根據《自由時報》報導，林姓、洪姓公務員都說，長官要求看到LINE訊息務必要回覆，曾經因為休假日太晚看到訊息，遭批不合群，員工不滿表示，工作負擔大造成工作效率更低落。

黃瀞瑩受訪時回應，「市府的工作跟市民生活息息相關，四天連假可能有臨時業務需要處理，LINE上面臨時業務交辦可能是首長會使用的方式，我們盡可能不要造成市府員工的負擔。」

黃瀞瑩透露，自己收到長官及同事在假日傳訊息的頻率也不低，但對自己部會造成太大負擔，因為透過LINE的確可以讓效率提升。至於長官情緒控管問題，她則認為是長官個人情緒問題，收到員工反應，一定會更積極去做處理，聽到市府員工聲音會做檢討跟改進。