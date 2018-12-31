柯文哲指示「一定要贏」 陳思宇：政治新人繼續努力

▲陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

白色力量「柯家軍」立委候選人陳思宇31日跨年持續忙掃街，一早到士林華榮市場拜票，學姐黃瀞瑩、小牛柯昱安也連續第二天陪拉票。媒體報導台北市長柯文哲喊話立委補選戰「一定要贏」，陳思宇受訪時表示，自己算是政治新人，會繼續努力加油。

陳思宇受訪時透露，柯文哲在她決定出來選的時候就已經指示「一定要贏」，最近看到不同民調結果，都顯示自己有成長五到六個百分比，給了她相當大的勇氣，「我也算政治新人，繼續努力」。

針對何時會找柯文哲站台，陳思宇表示，前幾天已經和柯市長推出LINE貼圖「網路站台」，未來跟市長也會有更多政策上的討論與琢磨，「市長從我當首長，我們就有密切的政策討論，給了我很多指導跟意見，他也用曾經選舉過的經驗給我們建議，他是放手讓年輕人去闖的老闆，給我們空間很大，我們也會邊做邊調整。」

記者提問，柯文哲有沒有特別給予特別鼓勵的話，陳思宇說，鼓勵總是比責任多，柯市長會問需要什麼，然後盡量配合，作為年輕團隊會繼續多嘗試、繼續努力。至於能否把柯文哲的得票率轉換成自己的，陳思宇強調，最近自己勤跑基層，就是希望能多聽市民聲音、轉換成實際政見，繼續爭取選民認同。