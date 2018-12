俄專家提「核武炸火山」！　引海嘯摧毀華盛頓…要「消滅西方」

▲冰島的斯奈菲爾火山(Snæfellsjökull)。(圖/達志影像/美聯社)

俄羅斯軍方媒體日前發布一篇文章,內容中稱俄國若是使用核武武器,轟炸位於冰島的斯奈菲爾火山(Snæfellsjökull),導致火山的西南部山體崩塌,造成大西洋的洋流「墨西哥灣流(Gulf stream)」逆流產生大海嘯,並襲擊美國首都華盛頓,使其陷入癱瘓;這樣的事情發生,很有可能「消滅西方」。

綜合外媒報導,俄國軍方周報「《軍事工業信使(Military Industrial Courier)》」在最新一期出版的刊物中,刊出一名自稱為「科學家和軍事專家」的人士秋羅(Choro Tukembayev)所撰寫的文章,內文中寫道「只要善用墨西哥灣流,華盛頓將會因為超大海嘯而被摧毀。」

秋羅稱,俄國若是使用核武攻擊4744英尺(約1446公尺)高的斯奈菲爾火山,會造成火山西南側坍塌,並在墨西哥灣扭轉海流方向和激起海嘯,導致水流向華盛頓,造成該處被水淹沒而摧毀;類似的大規模海嘯也很也可能會襲擊英國跟歐洲西部,因為兩處海床的構造運動,使這些國家陷入脆弱的境地。



秋羅形容,大西洋的「自然通道」就像「風洞」,入口處是一座火山,而出口處就是華盛頓。此外,秋羅先前也發表過類似的文章,聲稱若是用核武襲擊美國黃石公園及地質斷層,可以「保證摧毀美國」。

報導中指出,俄國主流媒體在文章一刊出後,立即大力抨擊這些言論是無稽之談,沒有任何的科學證據跟不負責任;水文學家尤里(Yuri Dolotov)批評道,從地質學的角度來看,這完全是胡說八道,墨西哥灣流是一個巨大的水流,整個冰島火山被扔進該灣流,就像在伏爾加河上扔下磚頭一樣。

