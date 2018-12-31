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擬2020前部署「反艦導彈」！　俄要加強「北方四島、千島列島」防線

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日俄為爭奪北方四島(俄稱：南千島群島)主權，兩國關係緊張。(圖／取自維基百科)

▲日俄為爭奪北方四島(俄稱：南千島群島)主權，兩國關係緊張。(圖／取自維基百科)

國際中心／綜合報導

俄羅斯一份在今年夏季的文件中指出，俄國軍方將在2020年以前，於「千葉列島」和「北方四島」加強反艦艇導彈的部署，以建設可以覆蓋該區海域的防線；目前仍不確定該文件是否經過普丁的批准，不過若是俄國真的實行該計畫，恐怕會引起俄日之間的緊張情勢，同時也會為雙方在1956年的《日蘇共同宣言》帶來影響。

根據日本《共同社》報導，俄羅斯相關部門消息人士表示，確實有這份旨在加強北方四島反艦艇導彈的部署文件；文件中指出，俄國將在千島列島沿線的6個島嶼和半島上，部署最新型、射程300公里以上的棱堡岸基反艦系統（Bastion）。

6個島嶼之中，堪察加半島將會被部署SS-N-25反艦飛彈（Bal）和棱堡岸基反艦系統；庫頁島（薩哈林）、幌筵島、松輪島和擇捉島（Iturup）為棱堡岸基反艦系統；國後島（Kunashir Island）則是SS-N-25反艦飛彈。其中，擇捉島和國後島已經在2016年時，引進導彈並且開始運行。

報導中指出，為了警惕以北韓威脅為由，在朝鮮半島附近提高存在感的美軍，俄軍構築此反艦飛彈防線，重點是要防範他國艦船接近在鄂霍次克海搭載核導彈的潛艇，以及保障俄軍在太平洋艦隊的航行自由。

此外，該文件中還寫道，在反艦飛彈防線之下，他國船隻不能橫跨海峽，敵方部隊也無法登陸島嶼；2020年於千葉列島部署之後，沿著島鏈的統一防衛系統也將完成，而且除了北方四島全境，日本北海道的部分地區也都包含在反艦導彈的射程之內。

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關鍵字：北方四島,日本,俄羅斯,千島群島

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