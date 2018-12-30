阿聯直升機恐怖墜毀「火球竄出山谷」！　機上4人全數罹難

▲ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）一架直升機29日墜毀，機上4名成員全數罹難。從目擊者的影片可見，直升機墜入遍佈石頭的山谷中，一大團火球接著竄出。據《美聯社》報導，該架直升機原本在拉斯海瑪（Ras Al Khaimah）執行救援任務，卻在該國最高的山脈傑貝賈伊斯（Jebel Jais）、世界上最長的高空滑索（ZipLine）附近墜毀。

#BREAKING: Helicopter crashes on UAE's Jebel Jais, all onboard feared dead https://t.co/zSyCG2nKEj pic.twitter.com/6ZmkkIL6oO — Khaleej Times (@khaleejtimes) 2018年12月29日

Four dead in helicopter crash in #UAE’s #Rasalkhaimah after crashing into zipline in Jabal Jaishttps://t.co/x3QGhtanzV pic.twitter.com/YZ7EE9dqeN — Arab News (@arabnews) 2018年12月29日

阿聯國營媒體指出，墜毀時間是下午5點50分，官方沒有立即發布死亡人數，稍早才確認有4人罹難。阿拉伯聯合大公國英文報《海灣時報》（Khaleej Times）指出，罹難者分別為Humaid Al Zaabi、Saqr Al Yamahi、Jassim Al Tunaiji，以及帶領這次救援任務的南非醫護人員Mark T. Al Zaab。

目前，拉斯海瑪的最高首長阿勒卡西米（ Sheikh Saud bin Saqr al-Qasimi）已經下令調查失事原因。今年2月，阿聯才開放這世界上最長的高空滑索，滑索總長2.83公里，約為28個足球場的長度，蓋在海拔1680公尺的傑貝賈伊斯山上，從山上一路滑下去，最快時速可達到150公里。直升機墜毀後，阿聯當局表示，附近的遊客均平安無事。

▼ 拉斯海瑪的最高首長已經下令調查失事原因。（示意圖圖／達志影像／美聯社／示意圖，與本文無關。）

