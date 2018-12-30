防疫霧煞煞！別和百萬罰金過不去　燕窩、皮蛋等食品也不能入境　

▲日常中很常見的鴨腎、雞翅、鳳爪、生鹹蛋也都不能入境。（圖／防檢局）

記者許展溢／台北報導

防檢局祭出重罰，盼有效嚇阻旅客從疫區帶肉類品入境，只是機場每天還是可見有人違規，除燕皮、鳳凰卷外，到底有哪些食品其實含有豬肉，從名稱卻不易辨認，防檢局要告訴大家有哪些可以攜帶？和絕對不能攜帶？千萬別和20萬元或100萬元的罰金過不去。

防檢局指出，非洲豬瘟疫情在大陸擴散到23個省，病毒傳到台灣風險極高，除了大部分人比較熟悉的燕皮、鳳凰卷不能帶入境外，肉品和含肉食品，除了圖片容易辨別的產品外，還包含肉粽、水餃、披薩、月餅、肉鬆杏仁餅、雞仔餅、三明治、漢堡、肉鬆蛋捲、肉鬆蝦餅等都是絕對禁止攜帶。

▲防檢局製作圖表告訴大家什麼能帶、不能帶。（圖／農委會提供）

另外，防檢局提到，日常中很常見的鴨腎、雞翅、鳳爪、生鹹蛋、胚胎蛋（鴨仔蛋）、皮蛋，和直接採摘未經加工處理的燕窩也都不能帶。防檢局說明，近來還是有很多人詢問，到底罐頭和泡麵能不能帶？雖然以上2種都具有密封包裝，且是利用高溫、高壓進行滅菌的產品，但因為含肉的樣態多，還是不建議攜帶。

▲防檢局指出，罐頭和泡麵因為含肉的樣態多建議也不要攜帶。（圖／防檢局）

防檢局表示，可以攜帶的是豬油食品、豬骨熬煮高湯和乾燥肉粉調理包，由於豬油是豬的肥肉高溫油炸取出，病毒在高溫的情況下會死亡，因此豬油製品是可以帶回台灣，不會有病毒傳播的疑慮。

防檢局呼籲，若不小心帶入境也不要亂丟棄，可以主動的尋找農畜產品棄置箱丟棄，或不確定的也一定要找檢疫櫃檯確認申報，就不用擔心受罰。