最恐怖空汙殺手PM1！比PM2.5更兇含超多重金屬　直接影響胎兒發育

▲葉光芃說，PM1含有更多重金屬、有毒物，會影響胎兒發育。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

環保署研究發現，民眾常常覺得空氣品質很糟的最主要原因可能是「硝酸鹽」、「硫酸鹽」2種化合物產生的超細懸浮微粒，衍生出比PM2.5更小的PM1亞微米微粒造成，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，PM1含有更多重金屬、有毒物，嚴重會影響胎兒發育，甚至併發心血管、中風等疾病。

根據環保署統計，去年全台空氣品質測站紅害天數比104年減了一半，只是民眾還是經常感受到天空一片霧茫茫，環保署因此委託中央大學、台北科技大學等單位，針對台中、高雄進行能見度與細懸浮微粒相關性調查，研究發現，過去常被忽略超細懸浮微粒PM1，很可能就是影響能見度的原因。

而這個超細懸浮微粒到底從哪來？環保署表示，常見的柴油車、機車、工廠排放和露天燃燒等都是排放來源。葉光芃說，懸浮微粒被認定是一級致癌物，會讓人體肺部受傷，以PM2.5來看，能直接進入血管導致發炎，恐併發心血管、中風等疾病。

葉光芃表示，而比PM2.5更小的PM1則更嚴重，因含有超多重金屬等有毒物質，能直接進入胎盤，影響胎兒發育，環署應從源頭管控，同時在能見度差時，提醒民眾要注意防範。

環署對此指出，未來會減少鍋爐燃料含硫量以減少硫酸鹽，及控制燃燒前、中、後的氮氧化物減少硝酸鹽，並控制高反應性有機物（如乙烯、丙烯、丁二烯等），減少廢汙水畜牧等氨來源。