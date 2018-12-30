影／板凳潮擠爆龍山寺　信眾瘋搶藥師燈…32天前就來排

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又到一年一度年節點燈的時候，民眾一如往常擠破頭！其中龍山寺的藥師燈最搶手，今年廟方也首次將原先的2萬多盞藥師燈增加到6萬多盞，以備不時之需，但卻還是讓信徒不眠不休冒雨登記，將家當板凳拿出來卡位，據了解，排第一位的民眾在11月29日就已經來排隊，前前後後整整狂排32天。



龍山寺的點燈報名在今、明兩天上午6時領號，上午7時辦理，每日廟方會發放1000張號碼牌，供信徒選取要登記藥師燈、光明燈、平安燈或聖母燈，每盞燈600元。不過，大部分的人都是衝著相當靈驗的藥師燈而來，今日清晨龍山寺外就已擠滿人潮，由於近日氣溫驟降到只有10度，但民眾還是不畏風雨，也要來點燈保平安，人多到廟方紅龍圍不完。

▲龍山寺今年排隊登記藥師燈，信眾放板凳卡位。（圖／翻攝自東森新聞）

有信徒表示，雖然廟方已大量增加藥師燈的數量、動線及秩序也改善許多，但由於公布的時間太晚，導致許多年長者還是擔心點不到燈，因此徹夜排隊。他也呼籲廟方，應該再改善每年必排的「點燈隊」，讓老人家不用這麼辛苦。

還有民眾氣憤說，當她已經排了兩天兩夜，終於輪到她時，卻被誤認為1001號，廟方卻不受理，直到給她多一號才消氣，以往廟方到會放寬到1300多號，而這次卻僅限制1000號，讓許多人直呼白排了。

▼許多民眾半夜都夜宿街頭就是為了搶藥師燈。（圖／翻攝自東森新聞）



根據《蘋果日報》報導，歷5年來都排第一的沈大毅，今年卻只排到第六位，但他說他經在32天前來排隊，沒想那麼早來搶還搶不到第一。他補述，雖然廟方說要增加藥師燈數量，但因為是第一年實施，不知道效果如何，但如果今年藥師燈的數量是足夠的，明年說不定就不用這樣排了！



另外，也有信徒透露，其實在這條長長的排隊人龍中，有許多都是黃牛買燈、幫排隊，聽過喊價1500元，甚至到3、4000元大有人在，花高價也要搶到燈，不僅讓現場民眾苦苦排隊，也剝奪了其他人的權益。

