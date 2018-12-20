結帳前一位拖太久　暴躁哥押到角落「用腳踹頭」踢死他

▲ 棒球帽男不滿帕維爾結帳太慢，把他拖到角落狠踹 。（圖／翻攝自YouTube／World Wide Leaks）

國際中心／綜合報導

俄羅斯莫斯科一名男子日前在商店準備結帳時，因不滿排在隊伍前面的另一名47歲男子帕維爾（Pavel）與女店員交談太久，耽誤了自己的時間，竟衝向前將對方推到角落暴打、狠踹至死。更兇殘的是，男子在臨走之前，還順道將帕維爾握在手中的1000盧布（約新台幣459元）一把搶過，才大搖大擺的離開商店。

據「Crime russia」網站報導，事情發生在伊萬捷耶夫卡（Ivanteevka）的一間商店內，16日傍晚5點40分左右，從店家公布的監視器畫面可以看到，身穿深藍色外套的帕維爾趴在櫃台，似乎與2名女店員交談了一陣子，這讓在一旁等候、戴著棒球帽的男子似乎有些不耐煩。

棒球帽男走到帕維爾身後，一開始先是拍了他幾下，催促他盡快完成結帳，但眼見帕維爾並沒有要理睬自己的意思，忍不住推了他一把，要他先讓出收銀檯，給自己先結帳。

▲ 帕維爾趴在櫃台與女店員談話太久，後方等候的棒球帽男開始不耐煩 。（圖／翻攝自YouTube／World Wide Leaks）

突然被推開的帕維爾心裡不是滋味，為了反擊，也回推了棒球帽男一下，就這樣2人一路推擠到角落，大打出手起來。只見棒球帽男一連揮拳揍了帕維爾好幾下，把他打倒在地，又朝著他的臉狠踹、猛踩好幾下，一直到他動也不動了才停止，最後還彎腰搶過帕維爾手上握著的1000盧布，從容離開現場。

據了解，整起衝突過程有好幾名顧客全程目睹，但卻沒有人願意出手制止，一直等到棒球帽男離開後，店員才急忙呼叫救護車，導致帕維爾在到院急救後宣告不治。

帕維爾的妻子哀痛表示，「他只是去了商店幾秒鐘，甚至都沒帶手機。我們的女兒為了成為一名會計師，正在莫斯科努力學習，現在只剩我獨自一人，根本沒有足夠的錢能支付她的學費。」

警方提到，目前已透過監視器畫面將兇手已經逮捕，他是一名住在附近的42歲焊接工，為了慶祝假期來到商店買些杜松子酒和罐頭食物，卻因情緒失控，犯下了殺人案與搶劫案。