山形積雪200cm！日本暴雪釀新幹線大誤點　返鄉人潮塞爆機場

▲ 日本多處降下大雪。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本連日受到最強寒流籠罩，今（29）日北部和西部的日本海沿岸仍有大雪。昨日下午為止，山形縣北部大藏村積雪已經達到147公分，今天稍早便累積至將近200公分，28日也傳出一名男子遭捲入鏟雪車死亡的意外。為避免大雪造成更多悲劇，日本當局也特地為外國遊客架設網站和專線，提供中、英、日、韓文服務。

NHK報導，降雪集中於沿海地區，將持續至30日；到30日上午前的24小時內，新潟縣和關東甲信地區降雪預計將達到70公分，北海道、東北地方和北陸地方則會達到50公分。預報也指出，暴風雪將侵襲北部地區，北陸地方30日會出現時速126公里的大風；官員呼籲，民眾應慎防雪崩和電線及樹上的積雪掉落。

目前正值年尾連假，各地高速公路、車站都擠滿欲返鄉過年或出外遊玩的民眾。29日自東京羽田機場起飛的國內航班幾乎全部客滿，從東京開往博多的新幹線預定席也銷售一空，今天將是交通高峰期。但由於鐵路積雪，東海道新幹線豐橋站至新大阪站之間一度誤點20分鐘，高速公路也有塞車狀況。

受到持續降雪影響，山形縣米澤市28日發生一起命案，62歲的男性建築公司職員情野二男當天下午3時左右，駕駛鏟雪車時不慎將在自家門口除雪的65歲男子近野寛勝捲入。近野全身多處重傷，送醫後仍不治身亡。