寒流籠罩南韓！4歲童幼稚園遭「巨型冰柱砸腦」　頭骨凹陷+顱內出血

▲ 4歲男童被大型冰柱砸中，頭部重傷。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

今冬最強寒流侵襲南韓，氣象廳連續4天發布低溫警報，仁川28日清晨體感溫度直降零下19.6度，今天雖稍稍回溫，首爾晚間體感溫度仍只有零下11度，各地頻傳失溫病例，日前也傳出一起幼稚園男童遭冰柱砸傷頭部，險些死亡的意外。

MBC電視台報導，忠清北道堤川市一名4歲孔姓男童17日被小學牆上掉落的巨型冰柱砸中，頭部重傷。據悉，男童就讀該小學附設的幼稚園，當天中午吃完午餐後，正要走出建築物，卻不幸被冰柱砸中，造成他頭蓋骨凹陷、顱內出血，接受長達4小時的重大手術才脫離險境。

然而，報導指出，事發後到男童家長前來將他送往醫院前的數小時內，老師卻沒有採取任何措施，只是將受到重傷、正在流血的男童晾在一旁。校方對此則表示，自2015年以後就沒有發生過冰柱造成的意外，因此有所疏失，未來將不時清除冰柱，也會進行教學大樓改建工程。

這起事件曝光後迅速引起關注，網友紛紛留言大罵，「教職員工都沒學過遇到緊急狀況的時候該怎麼應對嗎」、「冰柱案這麼多，學校都沒在預防的嗎」、「小孩要是出事怎麼辦」、「既然是照顧小孩的地方，就應該更小心」。

綜合韓媒報導，大田地區2013年也曾發生一起類似案件，一名50多歲的女性被公寓18樓掉下的冰柱砸中，不幸身亡；為避免悲劇重演，民眾及各單位應勤勞清除冰柱。