體感零下19.6度！最強寒流急凍南韓　濟州島暴雪狂飛「很美但太多」

國際中心／綜合報導

受到最強寒流影響，南韓氣象廳連續4天發布低溫警報。首爾地區28日清晨5時體感溫度直降零下19.3度，仁川甚至降至零下19.6度，實際最低溫為江原道春川的零下14.7度。今（29）日各地稍稍回溫，首爾最低溫為零下13度，仁川卻傳出今冬以來第一和第二個凍傷病例。

▲ 南韓民眾包緊緊出門。（圖／達志影像／美聯社）

根據仁川市當局，分別為70歲及76歲的2名老年人因不堪寒冷的天氣，於27至28日間凍傷。他們都因為失溫、體溫降至攝氏35度以下，被送往附近醫院治療，其中一人症狀緩解，已經出院。此外，仁川南洞區及西區皆有公寓大樓傳出水力設施因酷寒無法照常運轉，導致3處停電、2300戶無法使用地暖的狀況。

為預防寒流可能帶來的傷亡，市府針對6681名獨居老人及貧民窟的851名居民進行電話或家庭訪問，也向1萬多名市民發送7次警報簡訊。至寒流特報解除以前，共90名各級公務員都將在假日加班，以應對任何寒流可能引發的狀況。」

▲ 濟州島一片雪白。（圖／翻攝自Facebook／제주패스）

即便天氣寒冷，首爾地區無雨也無雪，令一些特地前往旅遊、想賞雪的民眾撲空，濟州島卻受到暴風雪籠罩。根據濟州旅遊業者28日下午上傳到臉書的一段影片，庭院和車上都被積雪覆蓋，強風吹襲使得眼前所見都是一片白茫茫的景象。業者也在貼文中寫下，「濟州島的雪下得很漂亮，就是有點太多了。請一定要小心駕駛！」

濟州島地方氣象廳28日下午發部的山區大雪警報仍未解除，由於大陸冷氣團持續發威，受到西海上方雲層影響，西部及山區將持續降雪至30日，預計在30日上午以前，山區積雪將達5至20公分，其他地區則會有1至5公分。