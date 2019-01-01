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國民黨自辦元旦升旗　吳敦義4點宣示高喊「重返執政」

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▲▼國民黨自辦元旦升旗。（圖／國民黨提供）

▲國民黨自辦元旦升旗。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義1日上午出席中央黨部108年元旦升旗典禮，他在致詞時強調，在風雨飄搖的情境下，全民能讓國民黨在去年九合一選舉中，當選15席縣市長，並在議員、鄉鎮市長、市民代表、村里長等各方面都有不錯的成果；12月25日的議會正副議長選舉中，更贏得19個縣市的議長席次，這是全體國人對國民黨的愛護與包容，他謹代表國民黨，向人民表達最誠摯的感恩。

今天上午天色剛亮，吳敦義與副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌及多位中常委、黨務主管共同出席中央黨部元旦升旗典禮，現場吸引數百位民眾參與，共同冒著細雨高唱國歌，向冉冉升起的國旗致敬。

吳敦義表達國民黨對未來的四點期待：首先是所有黨公職及黨務同仁，一定要努力建立廉能有效率、親切勤快的政府與議會，服務國人；第二要讓人民賺大錢，全心全力拚經濟，唯有繁榮均富的經濟，才能讓人民過好生活。

第三，吳敦義表示，經過去年公民投票後，人民已用多數選票認為反空汙、以家庭和樂幸福為基礎的公義和諧的社會是全民共同期待；第四，在「九二共識、一中各表」的基礎上，我們要盡全力維護兩岸和平穩定發展，讓兩岸能互利雙贏，全體中華民族的兒女都能過更好的日子。

吳敦義最後帶領所有與會人員，共同高呼「廉能政府」、「繁榮經濟」、「公義社會」、「兩岸和平」、「革新團結」、「重返執政」口號，表達對中華民國108年的由衷期盼。

在典禮結束後，被媒體問到今年的「新年新希望」，吳敦義回應，「剛才已經講了新希望啦」，媒體追問：「那你自己個人呢？」吳敦義則低調表示，只有國家，只有黨跟全民，「我個人沒有什麼特別的。」

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