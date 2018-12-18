撞4法拉利賠千萬　第三人超額責任險轉移高賠償風險

▲車禍。（圖／資料照）

記者李蕙璇／台北報導

一時恍神追撞路邊4輛法拉利的年輕貨車司機，恐怕面臨上千萬鉅額修車費。台北市交通大隊及產險提醒民眾十次車禍九次快，務必遵守交通規則，並與前車保持可緊急煞停的一段距離。

台北市交通大隊表示，道路交通事故中車體碰撞肇事釀災的機率最高，發生原因多是超速、未保持行車安全一定間隔距離、不熟悉道路標制或是闖紅燈等違反道路交通號制等，提醒民眾駕車上路遵守交通規則，行經路口前及巷弄停看聽，禮讓行人。

和泰產險則說，目前民眾購買超跑、藍寶堅尼等豪車的使用率愈高，一旦與這類高價位車發生車禍，其零件材料的修車費動輒得究高得驚人，建議車主檢視車險保單中是否有包含「第三人責任險」、「超額責任附加條款」，萬一遇上天價賠償的保險事故，較易轉移部分或是多數的賠償額。

超額責任附加條款理賠財損的部份，包括車上的乘客、對造駕駛或乘客也都在理賠的範圍，可在第三人責任險體傷或財損保額不足時提供最高一千萬元的超額保障。

有些車主還會再附加「第三人刑事訴訟律師費用險」，當與對方的和解金無法達成共識，對於需委請刑事訴訟律師的費用就可以加以補償。一年只需比原來車險的保費多約二千多元，車主就可以擁有更安心的保障。

台北市交通大隊與和泰產險提醒車主們，行車時務必遵守交通規則，「十次車禍九次快」因車速愈快，駕駛的視野就會愈小並會縮短應變的時間。行車上路三步驟：與前車保持安全距離。認識豪車的品牌及識別，不要太靠近。多了解汽車第三人責任險及超額責任險等相關保險轉嫁風險。