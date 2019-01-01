澀谷跨完年15分鐘「保齡球式撞人群」8輕重傷　駕駛落網嗆恐攻

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國際中心／綜合報導

日本東京澀谷區在迎接2019年才15分鐘就發生汽車衝撞人群的事件，一共造成6人重傷、2人輕傷，撞擊力道之大車輛還滑行長達130公尺才停下。當地警方表示，年約20歲的肇事駕駛在事發20分鐘後已被逮捕，還宣稱是要發動恐怖攻擊。

根據《NHK》報導，這起衝撞事件發生在當地時間1日凌晨0時15分（台灣時間為2018年12月31日11時15分），一輛租來的小型車突然衝進澀谷神宮前的竹下通街道，簡直像是把行人當成保齡球瓶直接撞上，一共造成8人輕重傷，其中一名10多歲的男童當場失去意識。

▲肇事駕駛的車輛是租來的。（圖／翻攝自推特／@funnygameant）

而肇事的駕駛隨即棄車逃離現場，不過20分鐘後就被警方依謀殺未遂罪逮捕；他宣稱，之所以會這麼做是為了發起恐怖攻擊，至於背後是否真的有恐怖組織指使，目前警方仍在調查當中。

一名女性目擊者提到，事發現場附近的交通因為這起衝撞事件而陷入混亂，部分路段受到管制而禁止通行，許多準備前往明治神宮參拜的車輛都塞住了，她一開始還不知道發生什麼事，向警員打聽才知道原來這麼嚴重，「如果再晚5分鐘離開，我大概也會被捲入，現在想來真的是太恐怖了。」