　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳瑞北提假處分「卡管」27日開庭　教部：尊重裁定內容

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼教育部表示吳瑞北提出的定暫時狀態假處分，會尊重裁定內容。（圖／記者許展溢攝）

▲教部對吳瑞北提出假處分表示，會尊重裁定內容。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

教育部聘任管中閔出任台大校長，當時也是校長候選人的台大電機系教授吳瑞北25日委託人到法院遞件，申請「定暫時狀態假處分」， 要求在訴訟判決確定前，教部不得自行聘任管為台大校長，教部法制處處長李嵩茂26日表示，有收到法院通知，27日上午會開庭。

吳瑞北今年9月提行政訴訟，要求在訴訟判決確定前，教育部不得未經重啟校長遴選程序，就自行聘任管中閔為台大校長，昨天申請「定暫時狀態假處分」，立院教育委員會今天進行「校園安全維護與防制學生藥物濫用計畫」專題報告，教部被問，法院裁定假處分不讓管中閔在1月8日上任，該怎麼做？李嵩茂說， 教部是大學的主管機關，一直避免程序上的瑕疵影響新校長的「合法」和「正當」性。

▲▼台大電機系教授吳瑞北談台大校長遴選爭議。（圖／記者許展溢攝）

▲吳瑞北提出的假處分27日上午將開庭。（圖／記者許展溢攝）

李嵩茂指出，法院有通知明天早上將開庭審議，假處分會不會做成，都要等法院審議後才會裁定，教部到時會尊重裁定內容，已請辭教育部長的葉俊榮也說過，新校長未來就任後，候選人或利害關係人提起司法救濟程序，就請學校自己面對。

立委柯志恩也提到，希望今天是最後一次針對台大校長案質詢，因為很早以前就提過，根據大學法教育部就是要依法聘任，至於聘任後的延伸問題，就是台大自己要去面對，教部不要徒增困擾。教部常務次長林騰蛟對此則回應，目前處理方式是這樣。另外，對於管中閔是否有違法赴中兼職，林騰蛟說，清查到目前沒有其他瑕疵。

其他人也看了...

管中閔爆收數百萬寫專欄　林騰蛟：如有檢舉會要求台大處理

ET快訊
9女16男性愛趴　主辦人送「女友戰6男」！3人起訴
李婉鈺卸任第一天「蹦出北半球」　網友羞喊：好深！
跨年毀了！冷空氣升級冷氣團　全台有雨、低溫探12度

關鍵字：教育部,管中閔,葉俊榮,林騰蛟,台大,校長,吳瑞北,假處分

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離譜！來台越南團152人逃脫失蹤　業者：僅持單程機票就放入境

史上最嚴重！越南團152人來台跑光光　學者揭「觀光政策大漏洞」

快訊／陽明併校案拍板！57:31同意「交大優先」議約權

做牛做馬被劈腿！傻女不恨渣男怪自己：我一定做錯了什麼

「聖誕限定伴侶」過完節馬上分手！　有8.5%的人真的送作堆

耶誕節排假爽看五月天！　拿出門票崩潰「比悲傷更悲傷」

巨無霸飯糰佛心價50元！　網秤重量...1斤「比便當還多」

吳瑞北提假處分「卡管」27日開庭　教部：尊重裁定內容

打擊十大綠能假新聞！　再生能源聯盟：先有投資才能降電價

長程線搶起來！加航限時120小時促銷　溫哥華、洛杉磯來回1萬3起

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

楊冪「4歲女兒給公公帶」　劉愷威爸首曝3人現況！

離譜！來台越南團152人逃脫失蹤　業者：僅持單程機票就放入境

史上最嚴重！越南團152人來台跑光光　學者揭「觀光政策大漏洞」

快訊／陽明併校案拍板！57:31同意「交大優先」議約權

做牛做馬被劈腿！傻女不恨渣男怪自己：我一定做錯了什麼

「聖誕限定伴侶」過完節馬上分手！　有8.5%的人真的送作堆

耶誕節排假爽看五月天！　拿出門票崩潰「比悲傷更悲傷」

巨無霸飯糰佛心價50元！　網秤重量...1斤「比便當還多」

吳瑞北提假處分「卡管」27日開庭　教部：尊重裁定內容

打擊十大綠能假新聞！　再生能源聯盟：先有投資才能降電價

長程線搶起來！加航限時120小時促銷　溫哥華、洛杉磯來回1萬3起

教育部態度180度大轉彎　姚立明：證明「卡管」是政治決定

韓國瑜擬開放陸資買房　柯文哲：我省事不要講意見

離譜！來台越南團152人逃脫失蹤　業者：僅持單程機票就放入境

政大韓籍狼師性騷女學生　摸8次判1年2月、驅逐出境

鬼才導演「身兼6職務」！公開分身秘訣「要演要攝影要剪接」

非洲豬瘟陸委會被「已讀不回」　國台辦：台灣沒進口大陸豬肉

亞足賽／南韓力破59年無冠　媒體打臉別自戀

更痛苦的還在後頭！貿易戰對經濟的傷害　明年更加明顯

日職／補償球員沒有陽岱鋼　廣島鎖定2名年輕左投

陳文茜稱民進黨2020找柯當總統才能贏　柯文哲：笑一笑就好

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

越南團153人來台152人失蹤..

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶..

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟..

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

車牌9555太派！他看家裡3輛..

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台..

女友聖誕夜加班！網：綠綠der..

夫手機狂跳外遇證據！妻：聖誕禮..

騎士被小強嚇飆罵　接下來情節超..

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

陸網解析：高雄房價等於北京六環..

高雄開放陸資買房　Sway：像..

他聖誕訂9塊雞桶　自己吃好心酸

今年第一場雪要來了！高山降雪機..

更多熱門

相關新聞

單厚之／還有誰幫民進黨「插管」

葉俊榮昨天的作法，其實是唯一能夠解套的辦法，讓所有人都可以推託不知情、錯愕、被突襲，由葉俊榮一肩扛下所有責任，讓所有爭議落幕。

李正皓談葉俊榮：民進黨無法連任

管中閔130字聲明認有收稿費報稅

管中閔再爆「稿費」爭議　卓榮泰：不能接受

賴內閣創紀錄　6部長出缺

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

車牌9555太派！他看家裡3輛1029冒冷汗

韓冰輸「小編這雙鞋」　網：超可愛

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面