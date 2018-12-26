吳瑞北提假處分「卡管」27日開庭　教部：尊重裁定內容

▲教部對吳瑞北提出假處分表示，會尊重裁定內容。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

教育部聘任管中閔出任台大校長，當時也是校長候選人的台大電機系教授吳瑞北25日委託人到法院遞件，申請「定暫時狀態假處分」， 要求在訴訟判決確定前，教部不得自行聘任管為台大校長，教部法制處處長李嵩茂26日表示，有收到法院通知，27日上午會開庭。

吳瑞北今年9月提行政訴訟，要求在訴訟判決確定前，教育部不得未經重啟校長遴選程序，就自行聘任管中閔為台大校長，昨天申請「定暫時狀態假處分」，立院教育委員會今天進行「校園安全維護與防制學生藥物濫用計畫」專題報告，教部被問，法院裁定假處分不讓管中閔在1月8日上任，該怎麼做？李嵩茂說， 教部是大學的主管機關，一直避免程序上的瑕疵影響新校長的「合法」和「正當」性。

▲吳瑞北提出的假處分27日上午將開庭。（圖／記者許展溢攝）

李嵩茂指出，法院有通知明天早上將開庭審議，假處分會不會做成，都要等法院審議後才會裁定，教部到時會尊重裁定內容，已請辭教育部長的葉俊榮也說過，新校長未來就任後，候選人或利害關係人提起司法救濟程序，就請學校自己面對。

立委柯志恩也提到，希望今天是最後一次針對台大校長案質詢，因為很早以前就提過，根據大學法教育部就是要依法聘任，至於聘任後的延伸問題，就是台大自己要去面對，教部不要徒增困擾。教部常務次長林騰蛟對此則回應，目前處理方式是這樣。另外，對於管中閔是否有違法赴中兼職，林騰蛟說，清查到目前沒有其他瑕疵。

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