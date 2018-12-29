不斷更新／元旦連假首日湧車潮！國道多路段時速不足40公里

▲連假第一天國道湧入車潮。（圖／翻攝高速公路網站）

記者葉國吏／綜合報導

【10：05更新】北部國道，國1南下湖口到新竹、國3南下龍潭到關西服務，時速不到40公里；南部國道，國3田寮至燕巢系統，時速不到40公里。另外，國3南下中寮隧道目前車多壅塞，後方回堵車流約3公里，建議駕駛朋友提前改道行駛。

元旦連假第一天，國道一早就湧入南下車潮。根據高速公路即時路況顯示，在早上9時許國一南下湖口－新竹段時速不到40公里、國三鶯歌系統-龍潭也不到40公里。國道五號南港系統時速也不到40公里。

今年元旦4天假期，其中1月1日為連假最後一日，因應深夜時段民眾會有跨年活動，因此今年首度規劃讓元旦當天國道夜間免收費時段從0時至5時，延長到早上，為0時至10時。希望藉此吸引北返民眾多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午的北返壅塞車潮，提供民眾避開下午北返尖峰壅塞。

▲高速公路示意圖。（圖／資料照）

高公局預估，連假首日上午國道重點壅塞路段，包含國1南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國3南下三鶯─關西、茄苳─西濱、烏日─霧峰；國5南下南港系統─坪林。

高公局也說明，以國1南下楊梅端至新竹系統路段為例，連假第1天至第2天都會有壅塞的情形，但壅塞時段不盡相同，建議使用這個路段的民眾可避開壅塞時段，或在壅塞時段改行駛替代道路、搭乘公共運輸。

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