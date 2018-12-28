蔣揚鹿野苑關懷之家　千冊書捐贈山區圖書館嘉惠偏鄉居民

▲台南市鹿野苑關懷之家，將館內1、2千冊書籍捐贈左鎮、玉井、楠西、南化等山區圖書館，嘉惠偏鄉居民。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

保護迷途少年與家暴兒少及婦女度過人生困境的台南市鹿野苑關懷之家，去年起停業1年，創辦人天津洛本仁波切決定將館內1、2千冊書籍捐贈左鎮、玉井、楠西、南化等山區圖書館，嘉惠偏鄉居民，若有剩餘將開放其他慈善單位索取，讓資源發揮最大效益。

蔣揚基金會表示當初因政府有少年緊急及短期收容迫切需求而設立鹿野苑，不計成本投入人力物力，除保護迷途少年與家暴兒少與婦女，陪伴度過生命黑暗期，並透過生活教育、多元化課程及社區服務重建自我價值與健康人格，同時培養學習一技之長，減少社會問題。如今時代變遷，加上專業人員難聘，鹿野苑預定2019年再停業1年，等候政府未來社福政策後，再決定是否再持續承接委辦業務。

鹿野苑提供全天24小時照顧與保護，為讓收容的青少年也能持續學習，除各項硬體建設及課程外，院方也斥資購置各領域類別書籍，盼讓收容兒少透過閱讀吸收知識，累積未來翻轉現況的資本。歇業後館內圖書館閒置，有許多書籍都是套書、新書，閒置或丟棄可惜，仁波切決定送出讓更多人分享書香，接洽文化局傳達轉送給山區圖書館心意，經冾接左鎮，玉井、楠西、南化等圖書館，於12月27日上午在鹿野苑關懷之家將書籍分類後領回。

鹿野苑表示，如有剩餘書籍將開放其他慈善單位索取，希望讓書本發揮最大知識傳播效益，讓更多人受益。

另近年新興毒品興起，吸毒人口增加且年齡層下降，法院苦於吸毒少年無處可去，希望衛福部能積極協調與協助，讓未成年的吸毒少年在醫院戒毒完成後，能有一處戒癮療癒場所，而期盼蔣揚能再度伸出援手，幫助這群迷途年輕人。對此洛本天津仁波切表示戒癮中途之家，需要政府妥善規劃與完善配套，實在不是民間機構想做就能做的事。