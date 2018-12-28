▲ 越南台商李陽返鄉傳承家業，種出「文山包種茶」雙料冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

天氣轉冷，賞楓的季節來臨！位於新北市汐止區三秀山中的秘境景點「拱北殿」環境清幽，楓紅相當優美。天氣轉冷，出遊後最適合來杯熱茶暖心也暖胃，位在汐止區的「健順茶行」主人李陽，2018年榮獲汐止區冬季文山包種茶比賽特等獎及新北市冬季文山包種茶比賽頭等獎殊榮，是來到汐止旅遊時，喝茶的好選擇。

68歲的李陽，父祖輩是汐止在地的茶農，年輕時的李陽，抱持著外出打拚的心情，在1988年隻身前往越南，從事中藥材販售業，一待就是10多年，後來因不捨年邁的父親辛勞的經營茶園，決定放棄成就的事業，返鄉扛起家傳的茶事業。李陽說，茶行以生產文山包種茶為大宗，目前年產量約5000斤。李陽在今年同時包辦了汐止區冬季文山包種茶比賽特等獎及新北市冬季文山包種茶比賽頭等獎，相當不簡單。

行政院農業委員會茶業改良場文山分場的助理研究員張正桓表示，今年冬茶因茶芽生長期遭逢長時間降雨導致產量銳減，卻仍維持與往年一樣的優良品質，特等獎除了茶湯呈現蜜黃碧綠色外，包種茶特有的花香也相當突出，茶湯滋味清甜，表現得相當優異。

汐止區農會總幹事李俊伸表示，汐止區雖然茶葉栽培面積小，產量不比新北市其他區域，但汐止區茶農們頻頻在區級與市級評鑑獲獎，顯示汐止區不管在茶葉的品質、茶農的製茶技術都相當優異，而且汐止也有好環境、美麗的旅遊景點，歡迎民眾假日來到汐止遊玩時，也別忘了喝一杯好茶。

農業局表示，新北市有9大茶區6大好茶，除了有各種茶類供消費者選購，每個茶產區也都有各自獨特的特色。當然茶的安全也不能少，新北市依然嚴格執行「茶清方案」為消費者把關新北好茶。在地茶品可洽汐止區農會02-2641-6666或洽健順茶行02-8648-9613。