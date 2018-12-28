竹檢第5波當選無效之訴　48人被起訴600多人遭職權處分

▲新竹地檢提第五波當選無效之訴，另有48人遭提公訴600餘人遭職權處分。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署於28日提起最後一波當選無效之訴，並同時對縣議員彭余美玲之配偶、新竹縣竹東鎮鎮長當選人羅吉祥與候選人吳勝松、以及該鎮里長等共48人，共同提起公訴，另就竹東鎮收賄之鄰長等600餘人予以職權處分。

新竹地檢署檢察官張瑞玲、黃怡文於日前分別查獲新竹縣竹東鎮鎮長候選人羅吉祥、吳勝松，於2018年3月至10月間，分別假籍發放文宣工資名義，以每人1000或2000元之代價，系統性透過該鎮數十名里長等，對該鎮有投票權之數百名鄰長行賄，尋求該等里、鄰長支持當選鎮長。而羅吉祥經新竹縣選舉委員會公告當選新竹縣第18屆竹東鎮鎮長。

另邱志平檢察官於日前亦查獲新竹縣縣議員彭余美玲之配偶於2018年10月間，亦假借發放文宣工資名義，透過新竹縣某里里長配偶以每人1000之代價對該里有投票權之鄰長行賄，尋求該等鄰長支持當選縣議員。彭余美玲經新竹縣選舉委員會公告當選新竹縣縣議員。

新竹地檢署檢察官於偵查後認羅吉祥及吳勝松、彭余美玲之配偶，行賄之里長等共48人涉嫌違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，惟考量行賄里長均係宥於人情而為，且多有為雙方候選人行賄，為免一人犯數罪而有數個刑度，無法於一次訴訟終結求取刑度上最大利益，故於2018年12月24日聯名將上開人等共同向臺灣新竹地方法院提起公訴。

其餘受賄之鄰長600餘人，認係一時貪圖致罹刑典，且均已繳回犯罪所得，歷此司法偵查程序應有所警惕，故予以職權處分以啟自新。邱志平檢察官復於同年月27日對該彭姓縣議員當選人向臺灣新竹地方法院提起當選無效之訴。