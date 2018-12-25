就任首日竹檢提羅吉祥當選無效之訴　同案被告涉及600餘人

▲新竹地檢需趕在選委會正式當選公告內1個月提出民事當選無效之訴。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

1225各縣市首長及民代就職之日，當選人無不歡欣喜慶，不過新竹檢方25日也送出「大禮」，發布聲明因賄選遭查辦的竹東鎮長羅吉祥違反選罷法部份已偵結，並將提出公訴，同時已趕在時效內21日正式向新竹地院民事庭提出當選無效之訴。

12月25日是各縣市鄉鎮首長及民意代表風光上任的好日子，不過順利當選可不代表可以順利上任，新竹地檢選前發動多次查賄，幾位當選人已陸續被提出當選無效訴訟，而第四波訴訟4人名單內，最令人注目的就是竹東鎮長當選人羅吉祥。新竹地檢日前大舉查賄，將買票風氣盛行的竹東鎮「滅鎮」，被傳喚約談的人次更達上千，新竹地檢一連多日挑燈夜戰，選舉期間可見到檢察官們個個頂著熊貓眼辦公，就連日前檢察官廖啟村結婚，眾檢察官中午參加完喜宴後還要再趕回辦公室加班苦戰。

檢方調查，竹東鎮長羅吉祥於2018年3月間，透過鍾姓樁腳，以每人3萬元之代價，以文宣工作費名義，發放給數十名里長進行綁樁賄選；同年8至10月間，透過已綁樁的數十名里長，假借工作費名義，以每人1000元或2000元的代價，發給數百名鄰長行賄，尋求該等里、鄰長支持該羅當選鎮長。

選前羅吉祥及600多個里鄰長遭約談，約談人數可謂歷來罕見，新竹地檢幾乎總動員，最後，羅吉祥遭裁定以70萬交保侯傳。羅吉祥以23930票勝出，並經新竹縣選委會公告當選竹東鎮長，而新竹地檢檢察官黃怡文近日偵查終結，偵查後認其涉嫌違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，由於刑事起訴文件仍在印製，因為為了趕在選委會正式當選公告內1個月提出民事當選無效之訴，已於21日正式向新竹地院民事庭提出當選無效之訴。