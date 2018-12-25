新竹地檢再提竹東鎮長等4人　當選無效之訴

▲新竹地檢再提四名當選人選舉無效之訴。（圖／陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署25日對新竹縣竹東鎮長當選人羅吉祥、竹東鎮鍾姓、蕭姓鎮民代表當選人及新竹縣橫山鄉羅姓鄉民代表當選人，向新竹地方法院分別提起當選無效之訴。

新竹地檢檢察官日前查獲新竹縣某羅姓鎮長候選人，於2018年3月間，透過鍾姓樁腳，以每人新台幣3萬元之代價，對該鎮有投票權之數十名里長行賄；同年8至10月間，再透過上開數十名里長，假借工作費名義，以每人1000元或2000元之代價，對該鎮有投票權之數百名鄰長行賄，尋求該等里、鄰長支持該羅姓鎮長候選人當選鎮長。羅吉祥經新竹縣選舉委員會公告當選新竹縣第18屆某鎮鎮長，新竹地檢署檢察官於12月21日向臺灣新竹地方法院提起當選無效之訴。

另於日前查獲新竹縣竹東鎮某鍾姓鎮民代表候選人，於2018年9月底至10月間，透過林姓樁腳，假借工作費名義，以每人新台幣1000至4000元之代價，對該鎮有投票權之多名鄰長行賄，尋求該等鄰長支持該鍾姓鎮代表候選人當選鎮代表。鍾姓鎮代表候選人經新竹縣選舉委員會公告當選新竹縣第19屆竹東鎮鎮民代表，檢察官於12月21日向臺灣新竹地方法院提起當選無效之訴。

新竹縣竹東鎮某蕭姓鎮代表候選人，於2018年8月間，透過鄭姓及劉姓2名樁腳，對該鎮有投票權之選民，以每人500元之對價進行賄選，尋求選民支持該蕭姓鎮代表候選人當選鎮代表。蕭姓鎮代表候選人經新竹縣選舉委員會公告當選新竹縣第19屆竹東鎮鎮民代表，檢察官於12月21日將該蕭姓鎮代表當選人及2名樁腳提起公訴，同時向臺灣新竹地方法院提起當選無效之訴。

新竹縣橫山鄉某羅姓鄉代表候選人，於10月間，以每人2000元之對價，對該鄉有投票權之選民進行賄選，尋求選民支持該羅姓鄉代表候選人當選鄉代表。羅姓鄉代表候選人經新竹縣選舉委員會公告當選新竹縣第21屆橫山鄉鄉民代表，檢察官偵查後認其違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，於12月17日將該羅姓鄉代表當選人提起公訴，同時向臺灣新竹地方法院提起當選無效之訴。