陸元旦放3天喜迎2019　官方籲：出遊別塗鴉刻字

▲北京八達嶺長城被刻字。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

再過幾天就要揮別舊的一年，喜迎2019年到來。大陸元旦假期共有3天，不少人早已計畫好出遊。大陸文旅部今（28）日發文表示，連假期間將呈現「北方乾冷，南方濕冷」的特性，民眾出遊要遵守法律法規；此外，官方也呼籲民眾不要隨意塗鴉或刻字，要做文明的傳播者、幸福的分享者。

▲西安城牆遭刻字。（圖／CFP）

大陸2019年的元旦假期一共有3天，本月29日為補上班日，3天連假自12月30日起開始放到明年元月1日。文化和旅遊部28日特別發布通知，盼民眾出遊時能做「文明的傳播者，幸福的分享者」，不要大聲喧嘩、破壞花草樹木。

由於一些沒公德心的遊客，屢在各地景區刻字、破壞地貌。通知提醒，在參觀風景區時應珍惜自然環境、不亂扔垃圾、不破壞花草樹木；此外，也要保護文物古蹟、不隨意塗鴉或刻字。要講究以禮待人、尊重他人、樂於助人。

▲太原地標性建築永祚寺雙塔，塔壁慘遭刻字留名。（圖／CFP）

通知也提醒，民眾出遊時應選擇合理的路線和產品，注意確認旅行社的品質，並與其簽訂旅遊合約。旅途中購物時選擇正規購物場所，不衝動、不攀比、不盲從、不跟風、不貪小便宜，並在付款後要主動索取發票，妥善保存。