花蓮介壽新村花園元旦開放　地景特殊具立體感適合親子同遊

▲介壽新村的社區花園占地四千平方公尺，種植的花卉數量約有兩萬五千株。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市介壽新村目前正在趕工種植花草的社區花園，這座花園將在元旦起對外開放，且在農曆春節時盛開綻放。各式鮮艷的花草迎風搖擺，預期將會成為花蓮市重要的打卡景點之一。

▲花蓮市長魏嘉賢表示，小而美的景緻，預期將會成為花蓮市重要的打卡景點之一。

花蓮市長魏嘉賢表示，受到佳林五號橋施工影響，國福花海今年將會停辦，花蓮市部分的花海移到介壽新村，雖然規模沒有國福花海來得壯觀，但小而美另有一番景緻。





介壽新村旁有座社區花園，這座社區花園受到坡度地勢的影響，有二至三米的高低落差，步道因此採蜿蜒曲折的無障礙設計，由低處望去，步道彷如迂迴彎曲的溪流，相當壯觀並具有立體感。由於地景相當特殊，在魏嘉賢指示下，農觀課日前展開小花海園區的規劃，希望在冬季花海季節裡，能夠成為適合情侶、親子、全家一同遊覽的最佳去處。





介壽新村的社區花園占地四千平方公尺，種植的花卉數量約有兩萬五千株。包括四季秋海棠、一串紅、聖誕紅、麗格海棠、薰衣草、萬壽菊等多種，繽紛耀眼。另外還搭配灌木、扶桑花與綠籬，農曆春節前將會是百花爭艷、萬紫千紅的景緻。