北漂父信謠言「攜孩易於入境」　8歲兒拘留後客死美國

▲死於美國的非法移民男童菲利浦（Felipe Gomez Alonzo）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

來自瓜地馬拉的8歲非法移民男童菲利浦（Felipe Gomez Alonzo），日前隨著父親離開家鄉前往美國，不料抵達美國邊境拘留時，出現嘔吐及發燒等症狀而病死他鄉。菲利浦的母親艾朗梭（Catarina Alonzo）表示，丈夫因聽信鄰居謠言，若帶著孩子較容易入境，沒想到卻發生憾事。

綜合外媒報導，菲利浦與父親阿格思定（Agustin Gomez）數週前離開家鄉，抵達美國邊境時遭拘留。而菲利浦於平安夜時，不斷出現咳嗽及嘔吐症狀，被送往新墨西哥州的醫院後又因病情惡化發燒死亡，成為本月第2名在美國居留期間喪亡的瓜地馬拉兒童。

▲菲利浦的家人於住家內為他哀悼。（圖／路透）

菲利浦的母親艾朗梭難過表示，過去鄰居曾告訴他們，帶著孩子一同出發，很快就能進入美國，因此丈夫聽信謠言後認為，應該利用「機會」，到美國找工作以實現全家的夢想，隨後簡單準備了幾件衣服與鞋子，並留下錢帶著兒子離開，沒想到兒子就這樣過世了。目前父親阿格思定正在美國居留中。

艾朗梭還提到，菲利普一直很想要一輛腳踏車，到了美國，「他不必再忍受瓜地馬拉的貧困與機會缺乏」。報導指出，菲利浦一家人居住在墨西哥邊界的小村莊亞拉伯喬齊，村內僅1000人居住，因貧窮等問題不斷有人出走，據估計目前已有200人在美國。

▲菲利浦的家人對於他的離世都感到相當悲痛。（圖／路透）

據報導，許多人口販子「土狼」受移民家庭所信任，並時常鼓吹帶著孩子移民能夠更快速進入美國，因此造成許多憾事發生。對此，美國總統川普於聖誕節時表示，對自己的移民政策表示肯定，並譴責非法移民，同時不斷要求在邊境築牆提供進一步的資金。

過去在本月8日也出現孩童在美國邊境過世的事件。7歲的女孩瑪昆（Jakelin Caal Maquin）與爸爸在墨西哥試圖非法進入美國，她同樣來自瓜地馬拉，被邊境人員證實因脫水而離世；但她父親駁斥這個說法，稱女兒吃飽了，也有飲用足夠的水。

▼男童的家人整理出菲利浦過去可愛的照片。（圖／路透）