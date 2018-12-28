美國政府關門第6天！調查：47%民眾認為「川普要負責」

▲美國聯邦政府多個部門關閉，國家檔案與記錄管理局也進不去。（圖／路透）

國際中心／綜合報導



根據路透社12月21到25日所做的民調數據顯示，有47%的美國民眾認為總統川普要為聯邦政府關門負責；33%的民眾將矛頭指向民主黨國會議員；7%則歸咎於共和黨。美國聯邦政府關門已進入第6天，目前仍未看見任何重啟的跡象。民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）的發言人古德曼（Justin Goodman）表示，民主黨與共和黨要解決僵局仍有段距離。

綜合外媒報導，民調數據還顯示，有35%的民眾是支持把築牆經費包含在國會支出的法案內，不過只有25%民眾支持川普以此理由讓政府關門。另一份問卷結果指出，高達51%的民眾反對國會撥出預算建造圍牆，且只有35%的民眾贊成。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）28日透過聲明指出，總統已經明確表示任何撥款給政府的法案都必須充分資助邊界的安全。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）的發言人古德曼（Justin Goodman）則指出，民主黨與共和黨人要解決僵局仍有一段距離。

報導更指出，美墨邊界築牆預算估計要230億美元，川普則要求用稅收支付其中的50億，但民主黨大多持反對票，川普所屬的共和黨內部分議員也表示不贊成，導致美國聯邦政府會關門已6天。

該路透社民調在全美各地以英語線上調查，共蒐集了2440名成年人的回應，其中還包括了946名的民主黨支持者與846名的共和黨支持者，整體民調樣本的信賴區間為2個百分點。