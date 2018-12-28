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陸海關總署公告：允許美國大米進口　中美貿易戰和緩

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▲▼美國加州農場收割稻米,大米。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州農場收割稻米。（資料照／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰漸趨和緩。中國海關總署28日公告，根據相關法規和中美簽署《有關大米輸華植物衛生要求議定書》，允許美國大米進口，即日起實施。

根據中國海關總署2018年第211號公告，美國輸華大米（稻米）應符合《進口美國大米檢驗檢疫要求》。據相關要求，進口美國大米必須符合美國和中國的植物檢疫法律規範，不得帶有土壤，也不得混有稻穀、糠、雜草籽及其他植物殘留。另外，美國輸華大米加工廠及出口儲藏庫也必須符合中國植物檢疫要求，由美國農業部註冊，並經海關總署認可登記。

根據鳳凰網微博報導，事實上中國早在2001年加入WTO時就承諾會開放大米市場，但由於缺乏植物檢疫協定，美國大米始終無法進入中國。經過十多年談判後，直到2017年7月19日，首輪中美全面經濟對話在華盛頓舉行期間，中美雙方簽署《關於美國輸華大米植物衛生要求議定書》，代表中美就檢疫要求達成共識。

中國大陸是世界上最大的大米種植和消費國，國內產量已足夠食用並過剩，但每年仍自國外進口，原因包括滿足市場對優質大米的需求，也為了履行加入世貿組織的開放承諾。中國2017年大米進口關稅配額為532萬噸，其中以越南產大米為大宗，其次為泰國和柬埔寨。

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關鍵字：美國大米,稻米,北美要聞

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