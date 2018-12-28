台南市完成73戶廚餘養豬場之稽查　皆符合規定

▲為阻絕非洲豬瘟藉由廚餘傳播的風險，台南市聯合稽查小組已完成台南市73戶廚餘養豬場之稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

為阻絕非洲豬瘟藉由廚餘傳播的風險，台南市聯合稽查小組已完成台南市73戶廚餘養豬場之稽查，全面稽核有無廚餘蒸煮設備、蒸煮中心溫度達90度以上、廚餘來源，同時逐戶以宣導單張圖文教導非洲豬瘟重要臨床病徵以及通報流程，目前全市廚餘養豬場皆符合規定。

元旦4天連假即將開始，許多市民會安排國外旅遊行程，由於目前中國大陸非洲豬瘟疫情仍然持續蔓延，台南市動保處呼籲養豬戶或畜牧產業有關人士，應該避免前往中國大陸或其他疫區國家，尤其不要到畜牧場參訪或者接觸動物，回國之後也必須更換衣物、淋浴以及徹底消毒，且於1週後才可進入養豬場，以確保不會將病原帶入危害防疫安全。

台南市動保處也呼籲民眾及農民，出國返台切勿違規攜帶肉類產品入境，為防範非洲豬瘟疫情入侵，防檢局與關務署，針對入境旅客的行李一律加強檢查及裁罰，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定，旅客違規自近3年非洲豬瘟疫區攜帶豬肉及豬肉製品入境者，已提高裁罰基準，第1次處新台幣20萬元，第二次100萬元罰款。目前已有多件民眾被開罰20萬元的案件。

台南市動保處表示台南市政府因應非洲豬瘟疫情已採取多項積極作為，並且召開3次跨局處整備會議，包括「防範非洲豬瘟工作協調會議」、「台南市動物疫災（非洲豬瘟）整備及應變中心會議」及「台南市災害防救專家諮詢委員會」等，已就相關防疫及整備工作妥善規劃，除事先的防範工作之外，必要時台南市即可立即啟動防疫及因應作為。

動保處並呼籲養豬業者，應該每日觀察動物健康情形，如果有發現可疑疫情時，尤其豬隻出現血痢、全身性出血時，應該立即主動與動保處聯繫。此外，也要求業者不可以任意丟棄病死豬，如果發現有丟棄病死豬的情形，市政府相關單位將循線找出丟棄病死豬業者，並且依相關規定予以嚴處。