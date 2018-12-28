四輪驅動車擅闖都飛魯溫泉　林管處：地質不穩勿入　否則開罰

▲民眾無視保留區規定，驅車擅入大武山都飛魯溫泉週邊地區，留下車輾痕跡。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

元旦連假即將到來，台東大武山自然保留區都飛魯溫泉週邊地區，為保護自然保留區內珍貴稀有的動植物及棲地，大武工作站將與警方在連假期間派員加強管制及取締非法進入，請民眾不要違法擅入，以免受罰。另外，區內有許多崩塌地，地質不甚穩定，隨時可能崩落，十分危險。

▲大武工作站人員與警方聯合巡視。



台東林管處大武工作站與台東縣警局大武分局日前聯合巡視，深入大武山自然保留區都飛魯溫泉週邊地區，發現乾涸溪床上有明顯車痕及遭散置之廚餘、空便當盒及保特瓶等垃圾。

▲地質不穩定，隨時有崩塌的危險。

台東林管處處長劉瓊蓮表示，都飛魯溫泉位於大武山自然保留區範圍內，依文化資產保存法規定，除原住民為傳統祭典之需要、及學術機構為學術研究之需要等原因，可事先申請許可外，一般人不得擅自進入。凡驅車擅入宿營或隨意棄置垃圾，都可能造成汙染，影響區內的動植物及生態演替，甚至造成不可逆的影響。

台東林管處表示，大武山自然保留區需要大家共同維護，因此特別提醒預定在連假期間出遊的民眾，切勿任意進入自然保留區，避免因違法擅入遭處新台幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰。年節將近，臺東林管處呼籲社會大眾，慎選旅遊地點，快樂出遊，平安回家，切勿以身試法，既掃興又傷荷包。