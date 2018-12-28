府會首長相見歡　「良哲祥」攜手打拚大台南

▲台南市議長郭信良與台南市長黃偉哲相見歡，黃市長並致贈伴手禮「龍鳳祥」，期待能開創「良哲祥」的府會新局。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議長郭信良12月28日上午在台南市政府，與台南市長黃偉哲相見歡，黃市長並致贈伴手禮「龍鳳祥」，期待能開創「良哲祥」的府會新局，市長黃偉哲表示市府是被監督的單位，本來就要向議會報告，但郭信良議長先一步來訪，市府會接受指示、全力配合。

台南市議長郭信良表示未來政治放一邊，市民福祉擺前面，黃偉哲市長推動市政需要各政黨協商等，他有能力來達成。議長郭信良表示選舉已告一段落，希望未來能比照黃偉哲市長的指示，讓台南「政治零分、經濟一百分」，共同為台南市民的福祉來打拼。他說將協商各政黨，為市府的建設、市民的福祉來共同努力。

黃偉哲市長表示雖然暫時沒有總預算，但墊付款和重要法案，都很需要和議會來溝通、尋求議會的支持。郭信良議長擔任6屆議員、也擔任3屆副議長，對於議政最嫻熟，市政方面要跟議員溝通，大部分需要調和鼎鼐。黃偉哲說過去立法院王金平院長，大家會賣他面子，在台南市議會，郭信良議長就是有這樣能力的人。

針對房屋稅議題，黃偉哲市長不斷強調要減輕市民負擔，房屋稅就其中之一，所有民意都指向要凍漲，已責成財稅局研議。若退稅是可行的，應研究相關作法；若與法令規章牴觸而有窒礙難行的部分，也要研究怎麼解決。

黃偉哲市長表示，能凍漲，就立刻做；不能得話，也要在明年推出「輕稅減賦」方案，調降房屋稅讓市民有感。郭信良議長表示贊同，感謝黃偉哲市長信守選前的承諾。

針對龍崎掩埋場問題，黃偉哲表示對於龍崎掩埋場，他有個人好惡，他一直是反對的，早從許添財擔任立委時，便在立院連署提案，要求暫緩開發。現在，他已經擔任台南市長，即便有個人偏好，但要做好市長的角色，不只要傾聽民意、不只要展現個人意志，更要在依法行政的前提下來進行。

黃偉哲市長表示，有人說朱立倫就能終止深澳電廠開發。問題是，深澳電廠的申請單位是台電，台電是政府機關，行政院喊卡、經濟部的台電就喊卡；但歐欣是私人公司，私人公司要喊卡，會有更多的程序要進行。

黃偉哲市長指出目前已函文中央，要求經濟部工業局停止展延，讓開發案自然消滅。對內，各相關局處已組成聯合稽查小組，要求嚴格執法、絕不放水。

黃偉哲市長強調從他擔任立委時，提案反對龍崎歐欣掩埋場至今，他始終秉持反對的初衷，他也要求所有局處須提供市民正確資訊，展現市府嚴格執法的意志。