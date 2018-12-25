3000億扛肩上！韓國瑜選後「首度微笑」見劉寶傑：一張票，一世情

▲劉寶傑與朱學恒專訪準高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝《關鍵時刻》，下同）



政治中心／綜合報導

「選完到現在只有看到你我才笑一下」準高雄市長韓國瑜在高雄「十全果菜市場」接受東森招牌節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑專訪，加上宅神朱學恒提問，3方過招讓直播人數瞬間高達2萬4000多人，網友也大讚精彩。

劉寶傑特地在韓國瑜25日就職前，首度讓節目南下專訪；劉寶傑一見到韓國瑜便直接發問，「你明天要就任了，你怎麼樣（上任後）大幹一場？」對此，韓國瑜也說，他早就開始布局，已經跟新加坡、馬來西亞等國簽訂農產品、水產品的合約，甚至德國、法國、菲律賓及以色列等國都有意來高雄看商業機會。

面對高雄人給予的期盼，韓國瑜也拿婚姻做比喻，「這個章齁，當我結婚那一剎那，蓋那個結婚證書，就對老婆有責任，現在選舉選民蓋這個章，我就有責任」，「一張票一世情，一張結婚證書，一輩子要還」。

▲韓國瑜表示，若他貪汙，絕不假釋。



韓國瑜也坦承，他勝選後壓力很大，選後都沒有笑過，只有看到劉寶傑才笑了一下，因為高雄現有3000億的債務，以每年1300億的預算來說，除了地面上的洞，還有原高雄縣的4大落後，都讓他感覺備受挑戰，「未來我們要一面建設，還要一面還債，所以我們有很多地方要做，心理壓力很巨大」。

韓國瑜指出，新高雄市府不貪污但要「圖利」，會盡可能讓商人賺錢，與政府互相配合，進而先改善環境汙染的問題，「我已經講過，如果我貪汙，我放棄假釋，代表我當首長，我絕對不貪污」，也指出官僚體系常怕事而不作為，因此整個政府非常無能，他也會帶好整個政府團隊，讓下屬有心拚。