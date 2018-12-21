熊貓復育大解密　探險王森林「找糞便、足跡」

大陸中心／綜合報導

《功夫熊貓》描述一隻名為阿波的熊貓立志成為武林高手的故事，不過現實中的阿波卻是中國瀕危動物紅皮書的瀕危物種。大陸野生熊貓目前僅分布在秦嶺、岷山、邛崍山、大相嶺、小相嶺及涼山六大山系，其中四川臥龍解決了人工繁殖的三難問題（發情交配難，受孕難，生仔育幼難），至今成功繁殖過多隻。

根據全國第四次大熊貓調查報告，四川的熊貓佔全國野生熊貓總數74.4％，堪稱是熊貓界的「人口大省」。《ETtoday新聞雲》團隊曾經跟隨巡護員實地考察四川臥龍崗熊貓棲地，了解工作人員如何進行復育工作，沿途雖然沒有看見野生動物，但發現不少獸跡，包括糞便、腳印以及覓食的痕跡。

▼四川臥龍保護區的成年貓熊。（圖／翻攝自臥龍保護區官網）

由於野生熊貓難以直接跟蹤觀察，調查過程還得面對複雜的棲地環境，科學家多半都會委派巡護員代勞。巡護員不僅會看植物、追蹤糞便，還都深諳野外求生之道，總能盡職地將收集到的數據完整回報。他們還會在熊貓可能出沒的場景架設紅外線攝影機，以便人不在現場亦能追蹤觀察。

巡護員特別向眾人示範如何架設紅外線攝影機，包括拍攝角度、電池的續電力都是考量的因素之一。根據介紹，有人類在的時候，野生動物大多會躲避，透過安裝攝影機將可更好地觀察到動物，也能藉此理解當地的生態情況。

▼臥龍科考。（圖／記者蔡紹堅攝，下同）

進入竹林深處後，巡護員率先發現小熊貓啃食過的竹筍，隨即將手機放置在一旁當作比例尺，用以紀錄竹筍殘渣的大小。巡護員指出，手機或錢包等可識別物品都能充當獸坑的「參照物」。

眾人隨後又發現新的獸痕，眼前看似平凡的土坑，實際上是豬獾覓食留下的痕跡。根據介紹，豬獾主要食用植物的根莖，覓食習慣會在地上用鼻子挖洞。根據巡護員研判，現場遺留的土坑距離發現時大約只有三天時間。

巡護員特別強調，填寫記錄表格必須標註「坡向」，別人才能根據記錄者的位置釐清資料從何而來。坡向可以藉由記錄者所在的環境或是太陽的方位來識別，掌握坡向等同確認方向，如此才不會迷失在荒野。科研過程如果發現各種人為干擾，也得如實填入統計表格，並且回報給科學家參考。

總體而言，採訪團隊此行吸收到不少熊貓保育的經驗，這些都是通過巡護員一步一腳印換來的心血，不僅彌足珍貴還搭配科學化的有力支撐，對於熊貓復育的工作留下難以抹滅的印象。

ETtoday團隊還前往兩處熊貓保育基地，分別是以「野化培訓放歸」為主的核桃坪基地，另一個是以繁育為主的神樹坪基地。記者在現場近距離觀察到成年熊貓、熊貓幼仔的餵食，並且親自體驗園區的清掃以及「窩窩頭」的製作。

核桃坪基地負責人何勝山指出，人類已經可以繁殖飼育熊貓，但是要讓熊貓的野生數量提高，放歸也是重要的工作。他還透露，餵食熊貓的工作人員都會換穿熊貓裝，以求融入熊貓的世界，「我們不能讓大熊貓對人類有依賴，這會導致牠們在野外無法生存，最嚴重還可能死亡。」

大陸國家林業和草原局透露，今年總計繁殖36胎共48隻熊貓，其中存活了45隻，幼仔存活率達到93.75%。有分析指出，存活的45隻熊貓幼仔已經基本形成可持續發展的種群，體現出大陸在保育熊貓方面具有一定成效。

▼野化培訓基地的飼養員為了不讓熊貓依賴人類，會先穿上「熊貓人服裝」才跟熊貓接觸。

根據陸媒報導，大陸大熊貓保護研究中心繁育成功活著的有31隻，含旅居馬來西亞繁育的其中1隻，成都大熊貓繁育研究基地則有11隻，含旅居日本繁育成活1隻，北京動物園則有3隻，基本上都已經長成可持續發展的種群。

目前大陸與17個國家、22個動物園展開熊貓保護合作研究項目，在外參與國際合作研究項目的熊貓數量達58隻。國家林業和草原局今年也持續展開人工繁育野化放歸工作，從2003年啟動作業以來，野化放歸的熊貓數量將達到10隻。