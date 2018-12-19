最萌身高差！ 陸90公分小巨人結婚 新娘高他70公分

大陸中心／綜合報導

大陸河北一名男子身高僅有90公分，儘管不比普通男子魁梧，但他仍在16日迎來自己的婚禮。讓外界訝異的是，「小巨人」的妻子相當「高挑」，身高160公分，足足比他多出70公分，為了結婚，太太還開出一個條件，「查勤要找的到人」。

據《澎湃新聞》報導，楊明出生於1987年的河南省南陽市，父母親及哥哥的身高都是正常的，但他卻比同年齡的孩子矮得許多，成年後身高也僅90公分而已；父母親心中滿是愧疚，於是就對他百般寵愛，因為小時候在學校經常遭受欺負，楊明上完小學之後就不想再繼續讀書；他們一家人於2000年11月搬家至新疆烏魯木齊後，楊明有整整7年都是在家裡的小院子中度過的，從來沒有出去逛過街，同樣地也是這七年，讓他愛上了電視與報紙。

楊明有一天突然把報紙上漂亮女歌星的新聞給爸爸看，「我要去北京找漂亮女孩了」；父母得知他的想法後非常的擔心，哭了整整一個晚上。最後，楊明與父親2007年4月26日還是從新疆來到了北京，經過幾番轉折還真的碰到了一個女歌星，並通過女歌星的宣傳，有電視台來採訪了楊明，這開啟了楊明的演藝之路；為了能有一技之長，他每天早上五點就起床練聲學音樂，接著到頤和園賣水，晚上再回到租屋學用電腦。

後來，楊明的努力有了回報，一家影片公司跟他簽約，成了一名歌手、演員，但「工作很累，偶爾拍完戲到凌晨沒有回去的車，也沒錢睡賓館便睡在大馬路上」；然而，公司去到了涿州市表演，第一次去的時候楊明就看到了漂亮的孔紫薇，第一眼便讓他心中一振；第二次再去表演的時候，再度看到孔紫薇來看自己的演出，便提起勇氣向對方要了電話，並請她吃了第一頓飯；隨後，兩人越聊越投機，聯繫也漸漸頻繁了起來。

▲最巨身高差的婚禮。（圖／百家號 馬小馬）



孔紫薇會注意到楊明是因為歌聲很好聽，接觸後又發現小小個子的楊明，非常有擔當及責任感，「是一個真正的男人」。她被對方獨闖北京拚搏的奮鬥精神打動，答應了對方的追求；但不出兩人先前所想，孔紫薇的父母堅決反對，「他那麼矮，怎麼保護妳啊！他能不能掙錢養家阿？」女友父母的這番話，更加堅定了楊明努力拚搏的決心。

為了與女友結婚，楊明開始在各大劇組間客串露臉，那怕只有幾句台詞，也都非常認真的表現；隨著楊明的名氣越來越大，開始參加各種商演及電視台節目的錄影；紫薇的父母終於被楊明的努力所感動，點了頭成全兩人；就在楊明正開心之時，幸運女神又再次降臨，《精靈格格》2018年8月在浙江省橫店影城開拍，他終於從客串變成了第一男主角，其中女主秦嵐、楊恭如都對他讚賞有加，片場也經常互相打鬧開玩笑。

《精靈格格》拍攝歷時4個月，孔紫薇偶爾會到劇組照顧楊明。「你是不是怕我跑了阿？」楊明開玩笑地說；紫薇卻很嚴肅地回答，「你出去演出必須帶我，如果不帶我，就要隨時隨地匯報地點。」接著楊明愣了一下、突然說，「我們結婚吧。」隨即兩人就在16日舉行了婚禮，對於丈夫楊明，孔紫薇沒有任何要求，她只要丈夫答應「隨時都能接受查勤。」

▼最巨身高差的婚禮。（圖／百家號 馬小馬）