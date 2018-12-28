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iPhone 4個鍵盤小撇步　讓你打字更方便

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▲▼iPhone 4個鍵盤小撇步　讓你打字更方便。（圖／記者邱倢芯攝）

▲教你iPhone 4個打字小撇步，鍵盤輸入更方便。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

許多果粉都認為iPhone的設計介面較安卓手機來得更直覺、人性化；而此次要介紹4個鍵盤使用小撇步，會更讓你覺得蘋果手機設計貼心之處！

鍵盤可縮小、還可選擇靠左靠右
近年來iPhone螢幕尺寸也有越來越大的趨勢，對於許多果粉來說想要單手打字不若以往方便；其實你只要點選鍵盤左下角的地球圖案（表情符號介面時是呈現「ABC」），你就可以選擇鍵盤要靠左還是要靠右打字。

▼選項最下方可讓你選擇鍵盤縮小後，要靠左還是靠右。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 4個鍵盤小撇步　讓你打字更方便。（圖／記者邱倢芯攝）

長按鍵盤以任意移動
當你好不容易用iPhone打了一長串文字後，才發現中間有一個字錯了，有時候怎麼點都無法精確地點到那個字旁邊做修改；這時候其實只要長按鍵盤任一個鍵，讓整個鍵盤反白，此時不要把手指放開，而是滑動到你要修改的字旁邊，放開之後你就可以修改錯字了。

還原輸入只要搖一搖
有時候會手殘不小心把打好的字串刪除，或者是剪貼的文字亂掉嗎？這時候你只要把手機拿起來搖兩下，iPhone就會跳出「還原輸入」選項，你就不用擔心剛剛不小心刪錯的字要重打了。

特殊符號只要長按就出現
有時在輸入文字時，總希望可以在一些小地方做變化；當你在中文輸入法的情況下，點選符號的畫面，並長按數字或各式標點符號，都可以跳出相關的特殊符號讓你做選擇。

▼長按數字或標點符號，會跳出相對應的特殊符號。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 4個鍵盤小撇步　讓你打字更方便。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：iPhone,鍵盤,打字

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