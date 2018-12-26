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倒數6天！iPhone換電池優惠　明年元旦漲回原價

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▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前iPhone SE至iPhone X中間的各種型號的過保電池維修優惠價為890元。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

iPhone電池限時優惠補償即將結束；目前iPhone SE至iPhone X中間的各種型號，若是超過保固期電池維修優惠價為890元，而過了年底「大限」，自明年1月1日開始，除了iPhone X外，其餘的型號將漲回原價1,590元，iPhone X則為2,190元。

當初蘋果之所以會提出如此的電池補償優惠，原因在於為了平息先前iPhone使用者對電池降速事件的眾怒，蘋果官方在今年1月時公告了電池優惠維修政策的補償措施，電池更換費用從2,590元調降至890元。

上述適用電池優惠費用的型號包括了iPhone SE、i6、i6 Plus、i6s、i6s Plus、i7、i7 Plus，以及i8、iPhone 8 Plus、iPhone X等十款手機；此一優惠將於今年年底到期，之後將回歸正常價格。

換句話說，從iPhone SE一路到iPhone 8 Plus等9種舊型號的電池維修更換費用，將從890元一次調漲700元，變更為1,590元。而iPhone X原先過保固換電池890元優惠，將一次漲1,300元，與新款手機一樣價位，達2,190元。而若是你的手機為iPhone SE之前所推出的所有舊型號，電池更換費用則為2,590元。

另外，若持有iPhone 6至iPhone X間機款的使用者，有遇到手機無預警關機的情況，也可享有890元電池更換服務，若曾於2017年1月1日至12月28日間，曾以全額付費更換過電池，也可尋求退費。

欲更換電池的民眾，除了可以赴蘋果直營店Apple Store申請外，也能透過蘋果授權維修中心及授權銷售電信通路商尋求服務，以免直營店人潮過多，徒增排隊時間。

▼iPhone電池更換價格明年起將調漲。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼iPhone電池更換價格明年起將調漲。（圖／翻攝自蘋果官網）

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關鍵字：iPhone,換電池

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